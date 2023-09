Slováci do Malmö na ME v stolnom tenise s cieľom postúpiť zo skupín, v hre je aj Paríž

Bratislava - Slovenské stolnotenisové družstvá idú na majstrovstvá Európy do švédskeho Malmö s cieľom postúpiť zo základných skupín do osemfinále a pokúsiť sa zabojovať o účasť na majstrovstvách sveta. Tie sa uskutočnia na budúci rok v Busane a postúpia na ne štvrťfinalisti z Európy.

Slovenky budú reprezentovať v zložení Tatiana Kukuľková, Barbora Balážová, Ema Labošová a Adriana Illášová. V základnej E-skupine ich čakajú súboje s Holandskom a Českom. "Náš cieľ je postúpiť zo skupiny, ale európsky šampionát je jeden z kvalifikačných krokov aj smerom na olympiádu, čo je pre nás hlavná ambícia. Holanďanky sme mali v kvalifikácii a zdolali sme ich, rozdiel je, že teraz asi bude hrať ich najlepšia hráčka. S Češkami sme veľakrát trénovali, poznáme sa veľmi dobre. Je to vyrovnaná skupina, ale dúfam, že skončíme prinajhoršom druhí a postúpime do najlepšej šestnástky. Baby sú zdravé a pozitívne naladené, takže očakávam, že to zvládneme," povedal tréner žien Jaromír Truksa.

Za veľký úspech by považoval, keby sa jedno či druhé družstvo dostalo do najlepšej osmičky, keďže tam ešte nikdy Slováci nehrali: "Bol by to bodový aj historický úspech. Semifinále by bolo super. Medaila z akejkoľvek súťaže družstiev je obrovský nadplán, ale nie je to nedosiahnuteľné." Štvrťfinále by zároveň znamenalo postup na MS a štvrťfinalisti z Busanu si zaistia miestenky na budúcoročné olympijské hry do Paríža. V prípade postupu družstva majú navyše isté miestenky aj dvaja jeho členovia v súťaži jednotlivcov. Miestenku na OH získajú aj kontinentálni šampióni, domáci organizátor a ďalšiu najlepšia krajina v zredukovanom svetovom rebríčku.

Muži cestujú do Švédska v zložení Jang Wang, Ľubomír Pištej, Jakub Zelinka a Adam Klajber a v základnej H-skupine sa stretnú s Belgickom a Holandskom. "Cieľ je postup zo skupiny, ideálne z prvého miesta. To je základ a potom sa uvidí, koho nám pridelí žreb. Tento týždeň máme prípravu s reprezentantmi Rakúska. Ide dobre a dúfam, že nám to pomôže k nášmu cieľu. Holanďania sú trochu slabší ako Belgicko, takže cez nich by mala viesť tá postupová cesta," povedal tréner Szilárd Csölle.

Na postup si verí aj Barbora Balážová, ktorá po dlhej dobe nepôjde na veľký turnaj ako jednotka, keďže ju vo svetovom rebríčku predbehla Tatiana Kukuľková. "Forma za posledné obdobie nie je žiadna hitparáda, ale posledný turnaj vyšiel lepšie, ako tie predošlé. Úprimne si myslím, že lepšiu skupinu sme ani nemohli mať. Ale to neznamená, že to bude jednoduché. S Holanďankami sme hrali dvakrát v kvalifikácii a dvakrát sme vyhrali, takže by sme to mali zvládnuť. S Českom je to otvorené a vyrovnané, takže treba zvládnuť zápas s Holandskom a potom sa uvidí," povedala.

ME družstiev v Malmö:

muži: Jang Wang (58. v rebríčku ITTF), Ľubomír Pištej (61.), Jakub Zelinka (211.), Adam Klajber, tréner Szilárd Csölle

H-skupina: Belgicko, SLOVENSKO, Holandsko

program:

11. 9. Belgicko - SR

12. 9. SR - Holandsko

ženy:

Tatiana Kukuľková (58.), Barbora Balážová (71.), Ema Labošová (194.), Adriana Illášová, tréner Jaromír Truksa

E-skupina: SLOVENSKO, Česko, Holandsko

program:

10. 9. SR - Holandsko

11. 9. SR - Česko