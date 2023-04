BRATISLAVA – Slovenského futbalistu Milana Škriniara (28) momentálne trápia zdravotné problémy, kvôli ktorým nemôže zasiahnuť do zápasového diania v drese Interu Miláno. Kapitán našej reprezentácie si však vďaka tomu môže naplno užívať voľný čas so svojou rodinkou. Vybrali sa preto na výlet.

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie odohral v drese talianskeho Interu Milano z posledných siedmich ligových zápasov len 11 minút. Môžu za to pretrvávajúce problémy s chrbtom, konkrétne s platničkou. Kvôli týmto zdravotným ťažkostiam nepomohol ani našej reprezentácii v nedávnych zápasoch v kvalifikácie na EURO 2024. Zatiaľ nie je známe ani to, kedy sa vráti do súťažného kolotoča.



Nie nadarmo sa však hovorí, že „všetko zlé je na niečo dobré“. Platí to aj v prípade slovenského obrancu. Počas dní, ktorých nemôže zasiahnuť do súťažného diania za Inter sa rozhodol plnohodnotne tráviť s jeho rodinkou. Počas víkendu zobral svoju snúbenicu Barboru Hrončekovú a dcérku Charlotte na výlet. Najväčší zážitok z toho mala práve ratolesť nášho futbalistu, ktorá na takom mieste bola pravdepodobne prvýkrát. VIAC SA DOZVIETE V GALÉRII