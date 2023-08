Sydney - Prezident Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luis Rubiales si vyslúžil ostrú kritiku za bozk na ústa futbalistky Jennifer Hermosovej po finálovom stretnutí MS v Sydney. Španielky zdolali Angličanky 1:0 a získali premiérový titul, no Rubialesov bozk počas ceremoniálu vyvolal v Španielsku rozpaky aj medzi politikmi.

Rubiales objal každú hráčku a dal im bozk na tvár. Záložníčku Teresu Duenasovú jemne zdvihol do vzduchu, následne však Hermosovú pobozkal priamo na ústa. "Je to forma sexuálneho útoku, ktorým my ženy trpíme každý deň a ktorá bola doteraz neviditeľná, no nesmieme ju normalizovať," napísala na sociálnej sieti španielska ministerka pre rovnosť Irene Monterová.

Bezprostredne po incidente sa vyjadrila aj Hermosová, ktorá povedala počas živého vysielania na Instagrame, že sa jej to nepáčilo. Neskôr však vo vyhlásení španielskeho zväzu zmenila svoj názor: "Bolo to úplne spontánne recipročné gesto vzhľadom na veľkú radosť z víťazstva na MS. S prezidentom máme skvelý vzťah. Jeho správanie voči nám všetkým bolo v poriadku a bolo to prirodzené gesto náklonnosti a vďačnosti. Vyhrali sme majstrovstvá sveta a nebudeme sa rozptyľovať od toho, čo je dôležité."

"Bozk s Jenni? Všade sú idioti. Keď dvaja ľudia zdieľajú nedôležité gesto vzájomnej náklonnosti, nemôžete venovať pozornosť tomu, čo sa hovorí," citovala Rubialesa agentúra DPA.