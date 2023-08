V Saudskej Arábii sa zbláznili! Salah má na stole šialenú ponuku, závidel by aj Ronaldo

Saudská Arábia neprestáva udivovať. Predstavitelia klubu Al-Ittihad by radi do svojich radov získali hviezdneho Mohameda Salaha z Liverpoolu. Egypťan má na stole pripravenú ponuku, ktorá sa bude len ťažko odmietať.

Ronaldo, Neymar, Benzema, Kanté či Firmino - to sú mená, ktoré za posledné mesiace prestúpili na Blízky východ. Saudskoarabská liga naberá tak čoraz viac na popularite. Motiváciou pre hráčov sú predovšetkým peniaze, ktoré by nikde inde v Európe nezarobili.

Ďalším futbalistom, ktorý by mohol opustiť európske trávniky a namieriť si to do Saudskej Arábie je ťahúň FC Liverpool Mohamed Salah. Klub Al-Ittihad, ktorého rady v lete posilnili Benzema či Kanté, ponúk egyptskému reprezentantovi zmluvu, z ktorej sa zatočí hlava nejednému bežnému smrteľníkovi. Tak luxusne platený nie je ani Cristiano Ronaldo.

Salahovi ponúkajú 5-ročnú zmluvu, základný plat približne 100 miliónov eur, súkromné lietadlo s neobmedzenými letmi pre rodinu. Okrem toho by sa Egypťan stal aj ambasádorom turizmu v Saudskej Arábii, čo by mu prinieslo ďalšie luxusné zárobky. Konečný sumár znie tak, že by ďaleko prevýšil aj najlepšieho plateného futbalistu v saudskoarabskej lige Cristiana Ronalda.