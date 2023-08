Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák zariadil gólom triumf Seattlu Sounders nad Austin FC 2:1 v nočnom zápase zámorskej MLS.

Dvadsaťdeväťročný ofenzívny stredopoliar prišiel na ihrisko v 46. minúte a jeho gólový moment nastal v poslednej minúte riadneho času. Rusnák sa dostal v šestnástke k odrazenej lopte po centri z ľavej strany a pohotovou strelou ju poslal do siete. Bol to jeho tretí gól v 26 zápasoch prebiehajúcej sezóny MLS. Seattle vďaka nemu ukončil štvorzápasovú sériu bez víťazstva. V tabuľke Západnej konferencie mu patrí so 40 bodmi priebežne 3. miesto a má namierené do play off.

To sa naopak vzďaľuje hviezdnemu Lionelovi Messimu a jeho Miami. Inter v noci na štvrtok remizoval s Nashvillom 0:0 a prvýkrát od príchodu argentínskeho útočníka nedokázal skórovať. Vo Východnej konferencii mu patrí predposledné miesto. Na účasť v predkole play off stráca desať bodov. Do konca základnej časti však odohrá ešte desať stretnutí. Miami vyhralo, aj po predĺžení a jedenástkach, od Messiho príchodu deväť zápasov za sebou vo všetkých súťažiach, pričom jeho kapitán strelil jedenásť gólov.