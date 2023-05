Berlín - Nemeckí organizátori zrušili podujatie Svetového pohára v šerme, ktoré sa malo uskutočniť v novembri v Bonne. Urobili tak na protest proti rozhodnutiu Medzinárodnej šermiarskej federácie (FIE), ktorá nedávno dovolila Rusom a Bielorusom vrátiť sa do súťaží a zabojovať v nich o miestenku na OH 2024 v Paríži.

Podujatie vo fleurete sa malo uskutočniť 10. až 12. novembra 2023, vlani sa na ňom zúčastnilo 261 súťažiacich zo 48 krajín. "Toto rozhodnutie sme urobili vzhľadom na krutú vojnu, ktorá stále trvá. Spravili sme to kvôli všetkým športovcom. Vo všeobecnosti si myslím, že je oveľa horšie nechať rozhodnutie na individuálnych športovcov, než radšej jednotne vyhlásiť, že sme proti tomu," uviedol pre Süddeutsche Zeitung riaditeľ Olympijského šermiarskeho klubu v Bonne Gudrun Nettersheim.

Už pred mesiacom Francúzska šermiarska federácia (FFE) odmietla hostiť podujatie Svetového pohára v Paríži naplánované na máj. Podobný krok urobili aj organizátori májového podujatia SP v nemeckom Tauberbischofsheime. Zrušeniu predchádzal otvorený list, v ktorom viac ako tristo šermiarov vyzvalo FIE a Medzinárodný olympijský výbor (MOV), aby nedovolili športovcom z Ruska a Bieloruska návrat do šermiarskych súťaží, kým trvá vojenský konflikt na Ukrajine.

MOV už dlhšie hľadá spôsob, ako by mohli reprezentanti z Ruska a Bieloruska súťažiť na OH 2024 ako neutrálni športovci. Podľa MOV by mali šancu vrátiť sa iba športovci, ktorí nepodporujú vojenské ťaženie Rusov na Ukrajine. To sa však stretlo s nevôľou na strane Ukrajincov a proti sú aj ďalšie európske krajiny. Podľa MOV by mali strešné organizácie jednotlivých športových odvetví vyhodnotiť prípadný návrat športovcov z Ruska a Bieloruska. Informáciu priniesla agentúra AFP.