Lausanne - Podľa prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha môže o účasti Rusov na budúcoročných OH v Paríži rozhodnúť ich správanie na medzinárodných podujatiach. Na online brífingu pred budúcotýždňovým odpočítavaním jedného roka do začiatku olympiády ho označil za jeden z kľúčových faktorov.

"Je príliš skoro na to, aby sme robili konečné závery. Máme zodpovednosť netrestať športovcov za činy ich vlády. Momentálne ide skôr o monitorovanie situácie na športoviskách, či sa dodržiavajú pravidlá, podmienky. A to zo strany všetkých," povedal Bach podľa agentúry AP. Už skôr sa vyjadril, že MOV môže prijať vlastné konečné rozhodnutie "vo vhodnom čase, podľa svojho plného uváženia", ktoré by mohlo zahŕňať aj zákaz účasti Rusov a Bielorusov, keďže vojna ich krajín na Ukrajine pokračuje.

V utorok však spresnil, že MOV má záujem najmä na tom, aby sa športovci na súťažiach správali dobre a nie na tom ako vojna pokračuje. Výbor tento rok tlačil na športové riadiace orgány, aby schválili účasť niektorých športovcov z Ruska a Bieloruska ako neutrálnych na medzinárodných súťažiach vrátane kvalifikačných podujatí na OH.

Športové orgány z hokeja, futbalu a atletiky zaujali vlanivoči Rusku najtvrdší postoj a vylúčili tímy i športovcov v priebehu niekoľkých dní po invázii na Ukrajinu. MOV sa stotožnil s týmto názorom, pričom sa odvolával na porušenie tradičného záväzku olympijského prímeria dohodnutého v OSN zo strany Ruska a na obavy o bezpečnosť športovcov. Naopak na tenisových, cyklistických či motošportových podujatiach mohli Rusi a Bielorusi súťažiť na individuálnej úrovni pod neutrálnou vlajkou.