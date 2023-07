Bratislava - Aj po druhom týždni pretekov 110. ročníka cyklistickej Tour de France si líderskú pozíciu drží obhajca žltého dresu Dán Jonas Vingegaard.

Jazdec stajne Jumbo-Visma v nedeľňajšej pätnástej etape odolal ataku Slovinca Tadeja Pogačara a udržal si na čele 10-sekundový náskok. Prvý triumf na Grand Tour si vybojoval Holanďan Wout Poels z tímu Bahrajn Victorious.

Pred dňom voľna bola na programe alpská etapa s cieľom v Saint-Gervais pod vrcholom Mont Blanc. Pretekári absolvovali 179 kilometrov vrátane 4500 výškových metrov. Pozornosť sa opäť upriamovala na súboj Vingegaarda s Pogačarom, ktorí si kontrolovali prípadné pokusy o atak. Necelý kilometer pred cieľom sa skúsil utrhnúť dvadsaťštyriročný Slovinec, úradujúci víťaz Tour sa však okamžite nalepil na jeho koleso a nestratil ani sekundu. Rozuzlenie boja o celkový triumf tak prinesie až záverečný tretí týždeň, ktorý odštartuje v utorok individuálnou časovkou. "Cítil som, že Jonas je výborný a vedel som, že ho nemôžem pustiť. Časovku poznám celkom dobre, verím, že mi bude sedieť," citovala Pogačara agentúra AP.

Piatkovú etapu poznačil 128 kilometrov pred cieľom ďalší hromadný pád, ktorému sa vyhol, okrem favoritov na celkové poradie, aj Slovák Peter Sagan (TotalEnergies), ktorý prišiel do cieľa na 137. mieste s mankom 34:37 min. Pád neobišiel jedného z hlavných domestikov majiteľa žltého dresu Američana Seppa Kussa, ktorý mal na čele pelotónu zavadiť o ruku diváka so smartfónom. Jazdci na čele s priebežným lídrom Vingegaardom po pretekoch vyzvali fanúšikov na lepšie správanie počas pretekov: "Chcel by som divákom odkázať, aby si preteky užili a prišli nás povzbudiť bez toho, aby stáli na ceste alebo nás poliali pivom. Prosím, len si to užívajte." Podľa správ agentúry DPA francúzska polícia diváka identifikovala a začala voči nemu vyšetrovanie.

V boji o etapové víťazstvo sa odtrhol na predposlednom stúpaní Poels, ktorý preukázal dostatok síl. "Vždy som o tomto momente sníval, že vyhrám etapu na Tour de France. Svoje pôsobenie v tíme Sky som si naozaj užil, bola to neuveriteľná skúsenosť, no napriek tomu som nikdy nemohol bojovať o etapové víťazstvo," povedal tridsaťpäťročný Holanďan, ktorý pôsobil ako domestik v tímoch Sky či Ineos a k Bahrajn Victorious sa pripojil v roku 2019. Poels vyhral mesiac po tragickom úmrtí svojho tímového kolegu Gina Mädera. Ten podľahol zraneniam, ktoré utrpel počas pretekov Okolo Švajčiarska. "Začal som si veriť až v záverečných kilometroch. Musel som ísť na plný plyn. Bolo to úžasné, Gino mi dnes pomáhal," dodal Poels.