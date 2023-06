BRATISLAVA – Prežíva najkrajšie chvíle vo svojej kariére. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro (27) sa teší s FC Kodaň zo zisku double. Exkluzívne pre Šport24.sk prezradil, ako vníma uplynulú sezónu a ktorý moment bol pre neho tým najlepším. Nezabudol ani na národný tím.

S FC Kodaň ste v Dánsku získali v sezóne 2022/2023 ligový titul a aj pohár. Čo to pre vás znamená?



Je to moja zatiaľ najúspešnejšia sezóna v kariére. Ide o moje prvé double a takisto prvý zisk ligového pohára. Teší to o to viac, že sezóna nebola vôbec ideálna a až do konca to bolo v boj o titul veľmi tesné. Je to ale možno aj tým, že minulá sezóna bola celkovo tesná všade. Okrem Španielskej a Talianskej lige sa bojovalo takmer do posledného kola v každej lige.



V sezóne ste odohrali vo všetkých súťažiach dokopy 40 zápasov, čo je oproti minulým rokom veľká zmena. Cítite únavu?



Samozrejme, že cítim veľkú únavu. Vždy je to tak, že koncu sezóny sa nakopia rôzne zranenia a už to bolo v rôznych momentoch tak, že som musel ísť cez bolesť. Viac menej sme na konci hrávali nejakí dvanásti či trinásti stále dookola. Hlavne cestovanie, či už v Dánsku, alebo cez Ligu majstrov dá človeku poriadne zabrať. Bolo to veľmi náročné najmä na regeneráciu.



Určite je ale príjemnejšie, keď ste maximálne vyťažení, ako keby ste mali sedieť na lavičke. Súhlasíte?



Určite áno. Hlavne na psychiku je to lepšie, keď vidím, že mám dôveru od trénera a pravidelne hrávam. To sa s tým, keď som bol v Laziu Rím a hral raz za mesiac ani nedá porovnať. Pre mňa a určite každého je lepšie hrať ako trénovať.



Aká je podľa vás kvalita dánskej ligy v porovnaní s inými európskymi súťažami, kde ste pôsobili?



Je to hlavne fyzická liga a je to viac o súbojoch. Každý tím má útočníka, ktorý má pomaly dva metre, takže je to viac menej také viac fyzické. Futbal tu ale napreduje rýchlym tempom. Stačí sa pozrieť aj na reprezentáciu, kde momentálne je a hrá výborne. Hlavne sa odtiaľto predávajú mladí hráči do top 5 líg za veľké peniaze, čo tiež o niečom svedčí. S Talianskom sa to napríklad nedá veľmi porovnať. Ani so Španielskom, kde som hral. Napríklad v porovnaní so slovenskou ligou je to o niekoľko levelov kvalitnejšia liga.



Aký bol pre vás najlepší moment v uplynulej sezóne?



Ťažko vybrať zápas, ktorý bol najlepší. Z môjho pohľadu bol ale asi najlepší moment to, že som si mohol zahrať Ligu majstrov. Hlavne ten prvý zápas v Dortmunde. Bol to vlastne môj prvý zápas v Lige majstrov v skupinovej fáze. To bol pre mňa neopísateľný moment. Hlavne fanúšikovia Dortmundu a aj naši vytvorili neuveriteľnú kulisu. Bol to veru zážitok.

Aké je to hrať proti najlepším hráčom na svete?



Určite ide o veľkú poctu. Keď vidíte hráčov City, Dortmundu či Sevilly v televízii a potom máte ísť proti nim hrať, tak je to niečo neuveriteľné. Minulý rok som ich videl v televízii, jedol som pri tom čipsy a pil colu a ani som si nepredstavil, že rok na to budem proti nim hrať.



Je to pre vás splnený sen?



Rozhodne. Odmalička to bol môj sen, keď som začínal s futbalom, že raz by som chcel hrať Ligu majstrov. V Laziu Rím sa to dokázalo, ale tam som reálne neodohral ani minútu. Potom som prišiel sem do Kodane a zahral som si ju. Išiel som si za tým snom a teraz sa mi ho podarilo splniť.



Ako prebiehali oslavy double pre FC Kodaň?



Po ceste zo zápasu s Viborgom sme v autobuse sledovali zápas Nordsjaellandu a až v ňom sme zistili, že máme titul, lebo prehrali. Po príchode do Kodane nás vítalo asi 2-tisíc fanúšikov na námestí. Spravili naozaj krásnu šou pre nás, pretože double sa nezískava každý rok. Potom sme si to užili už viac menej za zatvorenými dverami. S chalanmi sme niečo popili. Ešte je jeden zápas pred nami. Hráme doma a tam to celé vypukne.



Čo myslíte, budete vďaka týmto úspechom s Kodaňou pravidelne chodiť reprezentovať Slovensko?



To je na trénerovi. Ako som povedal v minulosti. Vždy prídem rád reprezentovať ak ma zavolajú. Ak som zdravý a klub ma uvoľní, s radosťou prídem. Mám však v nohách 40 zápasov, čiže určite aj klub chce, aby som si oddýchol.



Pre Slovensko pokračuje kvalifikácia na EURO 2024. Veríte, že budete v základnej zostave s Milanom Škriniarom?



Vo futbale je všetko možné. Je to na trénerovi, koho si vyberie. Prvý zápas si ma nevybral, no druhý áno. Ťažko mi je toto hodnotiť. Ak dostanem šancu, tak dám to toho ako vždy všetko.



Ako je to s vašou budúcnosťou. Ostanete v FC Kodaň?



Zatiaľ sa určite nemení a ostávam v Kodani. Nejaké ponuky sú, ale nič konkrétne. Aj tie, ktoré som dostal, tak ma vôbec neoslovili a nešiel by som do toho. Nie je to zaujímavé ani pre mňa rodinu a mojich blízkych. Kodaň mi dala svoju dôveru, začal som opäť hrávať a ja sa im budem snažiť splatiť prejavenú dôveru. V Kodani som veľmi spokojný. Hrám pravidelne a to je pre mňa najdôležitejšie.