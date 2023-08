Španielska prokuratúra začala predbežné vyšetrovanie prezidenta tamojšej futbalovej federácie Luisa Rubialesa pre podozrenie zo sexuálneho obťažovania. K incidentu prišlo počas finálového ceremoniálu MS žien v Sydney, na ktorom šéf španielskeho futbalu pobozkal čerstvú majsterku sveta Jennifer Hermosovú na pery.

Prokurátori uviedli, že začatie vyšetrovania podnietili verejné vyhlásenia hráčky, podľa ktorých sa dá predpokladať, že sexuálny akt, ktorému čelila zo strany Rubialesa, nebol dobrovoľný. Právni experti budú taktiež kontaktovať Hermosovú, aby jej poskytli možnosť obrátiť sa do 15 dní so žalobou na súd. "Prokuratúra začala predbežné vyšetrovanie incidentu s cieľom preskúmať skutočnosti, ktoré by mohli predstavovať trestný čin sexuálneho útoku," citovala z vyhlásenia agentúra AFP.

Rubiales sa v piatok na mimoriadnom zasadnutí Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) za tieto činy ospravedlnil. Zároveň však napriek silnému tlaku politikov a futbalových predstaviteľov odmietol odstúpiť z postu prezidenta federácie a vyhlásil, že sa stal obeťou honu na čarodejnice zo strany "falošných feministov".

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) informovala, že Rubialesovi pozastavila výkon funkcie až do momentu, kým disciplinárna komisia prešetrí jeho správanie. Riadiaci orgán svetového futbalu však neuviedol žiadny časový plán rozhodnutia disciplinárnej komisie. Sudcovia tohto orgánu môžu uložiť jednotlivcom sankcie od varovania a pokuty až po pozastavenie činnosti v športe. Krok FIFA prišiel po tom, čo RFEF pohrozila zásahom proti Hermosovej za to, že odmietla prijať Rubialesovu verziu vysvetlenia bozku.

V sobotu zasiahol aj disciplinárny sudca FIFA Jorge Palacia, aby ochránil základné práva Hermosovej a integritu disciplinárneho prípadu. Palacio nariadil Rubialesovi, aby sa prostredníctvom seba alebo tretích osôb zdržal kontaktovania alebo pokusu o kontaktovanie Hermosovej a jej blízkeho okolia. Rovnako musia postupovať aj všetci funkcionári a zamestnanci RFEF.