Chce sa zbaviť domu, ktorý mu pripomína milovanú manželku. Legendárny futbalista Jozef Chovanec predáva svoje luxusné sídlo a pýta si zaň poriadne mastnú sumu.

Rodákovi zo slovenskej obce Dolné Kočkovce neďaleko Púchova v roku 2018 po nevyliečiteľnej chorobe zomrela milovaná manželka Jitka. „Predáva to, lebo mu to tam pripomína Jitku. Povedala mu, aby vzal funkciu šéfa komisie rozhodcov, aby mal prácu, a potom do mesiaca zomrela. Bola to pre neho strašná rana,“ cituje blesk.cz jedného z Chovancových bývalých spoluhráčov. Legenda má vraj iné bývanie a priateľku, a tak by najradšej dom v Zbraslavi predal. Inzerát sa objavil na sreality.cz.

Ten na troch podlažiach obsahuje veľkú obývačku s krbom, priestrannú garáž, vonku bazén, ale aj vnútorný wellness taktiež s bazénom. Celková plocha aj s dvorom a záhradou činí 991 metrov štvorcových. Chovanec si svoj obrovský dom cení na takmer 35 miliónov českých korún, teda v prepočte takmer 1,5 milióna eur.

