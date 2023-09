Konečne. Futbalistke Madelene Wright, ktorá sa momentálne stále živí predajom nahých záberov, sa podarilo nájsť si nový klub. Odvtedy, ako je za explicitné zábery vyhodili z Charltonu, prešli už tri roky.

Charlton ju prepustil po tom, čo sa jej odvážne zábery dostali na titulku pánskeho magazínu. Sporoodetá na nich popíja šampanské. „Milovala som Charlton, trénerov aj spoluhráčov. To rozhodnutie ma zlomilo. Otvorilo mi to však dvere do iných odvetní. Jedna kariéra sa skončila, no ďalšia začala,“ zaspomínala si Wright a dodala: „Za prvý rok som na stránke pre dospelých zarobila pol milióna libier. Teraz cestujem a užívam si luxus.“ Futbalová kariéra sa jej však neskončila. Veľké marketingové lákadlo Madelene Wright zamestnal ženským tím Leyton Orient. A stíha všetky. Dokonca aj zásobovať fanúšikov pikantnými zábermi, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!