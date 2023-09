Faro - Portugalská futbalová reprezentácia deklasovala v pondelkovom zápase kvalifikácie ME 2024 súpera z Luxemburska 9:0 a dosiahla najvyššie víťazstvo v histórii.

Neublížila jej ani absencia kapitána Cristiana Ronalda, ktorý nehral pre trest za tri žlté karty a už po piatkovom víťaznom dueli na Slovensku (1:0) odletel späť do svojho saudskoarabského klubu Al-Nassr.

Domáci urobili na Estadio Algarve vo Fare so súperom ašpirujúcim na postup krátky proces, už v polčase viedli 4:0, keď sa zhodne dvakrát strelecky presadili Goncalo Inacio a Goncalo Ramos. Po prestávke favorit nepoľavil z tempa a ešte zvýraznil triumf ďalšími piatimi zásahmi. Dvakrát skóroval Diogo Jota a po jednom góle pridali Ricardo Horta, Bruno Fernandes a Joao Felix. Majstri Európy z roku 2016 tak dosiahli ďalšie víťazstvo na "nulu" a jasne mieria za postupom na EURO 2024 z prvej priečky. Po šiestich odohratých stretnutiach vedú tabuľku J-skupiny s plným počtom 18 bodov a impozantným skóre 24:0, na čele majú stále päťbodový náskok pred druhým Slovenskom, Luxembursko je s 10 bodmi tretie.

"Je to veľmi dôležité víťazstvo. Hráči to nezabalili ani po štvrtom a piatom góle. Nestratili koncentráciu a hrali naplno až do konca, čo im slúži ku cti. Ako trénerovi sa mi veľmi páčil ich prístup k zápasu. Dobre do neho naskočili aj striedajúci hráči a to je pre nás veľmi pozitívne. Všetci sú plnohodnotní členovia kádra a sú pripravení nastúpiť kedykoľvek," tešil sa portugalský kouč Roberto Martinez, ktorý prevzal kormidlo "selecaa" v januári po predošlom pôsobení na lavičke Belgicka.

Portugalcom by účasť na ME nemala uniknúť, definitívu si môžu zaistiť už v najbližšom zápase proti Slovensku (13. októbra o 20.45 SELČ v Porte). "Sme vo skvelej pozícii, ale naďalej musíme pokračovať v práci a zlepšovať sa. Za výsledkom proti Luxembursku stojí tvrdá práca. Tréningový kemp mal vysokú úroveň a aj v októbri sa chceme predviesť v rovnakom svetle," citovala Martineza oficiálna stránka Portugalského futbalového zväzu po rekordnom triumfe. Doterajším maximom Portugalska boli víťazstvá nad Lichtenštajnskom (1994 a 1999) a Kuvajtom (2003).

Piaty v tabuľke "jéčka" je Island, ktorý v Reykjavíku zdolal Bosnu a Hercegovinu 1:0 gólom Alfreda Finnbogasona z nadstaveného času a bodovo sa dotiahol na súpera. Hostia ešte reklamovali ofsajd, ale rozhodca po konzultácii s VAR gól uznal. Bosna si pripísala štvrtú prehru a ešte si drží štvrtú priečku so 6 bodmi, ale Island ju už bodovo dostihol. Oba tímy však strácajú na Slovensko sedem bodov a ich šance bojovať o druhú postupovú priečku sú už len v rovine teórie.