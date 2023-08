Šport24.sk Futbal Ostatné Pohodička v Ronaldovej rodine: Georgina na bicykli a deti na aute, no nešoféruje najstarší! ×

V Anglicku im to príliš nevoňalo, no zdá sa, že teraz sa im vodí oveľa lepšie. Partnerka Cristiana Ronalda Georgina ukázala na sociálnej sieti video z toho, ako trávi rodinka voľný čas. Kým ona ide na bicykli, vedľa nej idú všetky deti na aute. Kto by však čakal, že ho bude šoférovať najstarší Cristianov syn, ten sa mýli. Pozrite si viac na VIDEU.