Prihlási ho do tanečnej súťaže? Manželka Davida Beckhama Victoria ukázala, že bývalému futbalistovi to nejde len na ihrisku, ale vie sa obracať aj na tanečnom parkete. Bývalá speváčka skupiny Spice Girls uverejnila na sociálnej sieti video, na ktorom práve manželský pár pod dohľadom tanečného trénera cvičí kroky a choreografiu. „Päť, šesť, sedem, osem,“ stručne, ale výstižne okomentovala Victoria video. Uvidíme jej manžela v tanečnej súťaži? Nebol by ani zďaleka prvou športovou tvárou, ktorá sa v nej objavila.