Novým prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) sa stal Michal Ondruš. Na volebnej konferencii v Bratislave nahradil po štyroch rokoch svojho protikandidáta a doterajšieho šéfa SBA Miloša Drgoňa.

Vo voľbe dostal Ondruš od prítomných delegátov 273 hlasov, zatiaľ čo jeho protikandidát získal 161 hlasov. Ondruš (nar. 21. januára 1976 v Bratislave) je bývalý reprezentant Slovenska a držiteľ trénerskej licencie. V minulosti pracoval na manažérskej pozícii spoločnosti Slovak Telekom. Od roku 2007 je generálny manažér basketbalového klubu Inter Bratislava, od roku 2019 zároveň predseda predstavenstva Národné basketbalové centrum Bratislava, o. z., rekonštruujúceho športovú halu Pasienky. Rovnako od roku 2019 pôsobí v SBA ako koordinátor mužskej zložky a od predošlého roka je aj člen Komisie mužského basketbalu. V minulosti bol predseda Združenia mužských basketbalových klubov a tiež manažér reprezentácií mužov a mužov do 20 rokov.

"Mandát je dôležitý, silný a veľmi zaväzujúci. Budem sa snažiť priniesť riešenia na otvorené otázky, ktoré boli povedané. V úvode sa pozrieme na zadefinované ciele a na to, do akej miery ich vieme riešiť s ľuďmi, ktorí momentálne pracujú pre slovenský basketbal. Budeme hľadať a dopĺňať ich tak, aby sme v konkrétnych oblastiach mali za sebou ľudí, ktorí budú pomáhať a pracovať na dennodennej báze. Všetko je to beh na dlhé trate a netreba čakať, že teraz sa všetko zmení z večera na ráno. Treba nadviazať na funkčné veci a postupne pripravovať plány na tie body, ktoré chceme rozpracovávať, zlepšiť a pozdvihnúť,“ uviedol pre TASR nový prezident SBA.

Veľký míľnik v blízkej budúcnosti bude otvorenie Národného basketbalového centra v Bratislave: "Centrum na Pasienkoch by malo priniesť slovenskému basketbalu konečne stánok, na ktorý si nebude potrebné pýtať výnimky na nadnárodné zápasy. Myslím si, že objekt po rekonštrukcii bude mať parametre, ktorými sa budeme môcť pýšiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Možno časom budeme môcť uvažovať nad organizáciou mládežníckych majstrovstiev Európy.“

Okrem voľby prezidenta SBA sa hlasovalo aj o členoch Výkonného výboru SBA. Z 12 kandidátov zvolili prítomní delegáti päticu Ladislav Garaj, Roman Neuschl, Radoslav Rančík, Stanislav Oňuška a Roman Lamoš.