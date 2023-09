Bratislava 6. septembra (TASR) - Na nadchádzajúcom 67. ročníku medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska (13. - 17. septembra) bude chýbať Peter Sagan, no prídu slávny Francúz Thibaut Pinot, holandský šprintér Cees Bol, obhajca vlaňajšieho triumfu Josef Černý i čerstvý bronzový medailista z MS do 23 rokov Martin Svrček.

Dokopy sa na slovenských cestách predstavia štyri World tímy, šesť prokontinentálnych a jedenásť kontinentálnych tímov. V pelotóne podujatia kategórie UCI 2.1 tak bude na štarte v Košiciach 21 sedemčlenných tímov, spolu 147 pretekárov.

Organizátori sa snažili dotiahnuť aj trojnásobného majstra sveta Sagana, ktorý sa lúči s kariérou na ceste, no nepodarilo sa im dohodnúť s jeho tímom TotalEnergies. "Peter bohužiaľ nepríde. Pred letom to bolo ešte tak 50 na 50, jeho tím TotalEnergies to nechával otvorené, no po skončení MS v Glasgowe to odpískali. Možno aj pre to, že Peťo nevyužil opciu v zmluve na tretí rok, že mohol ešte pokračovať. Povedal, že ide na horské a veľmi sa na to teší. TotalEnergies ide v plnej sile na Vuelte a povedali mu, že preňho nemajú taký podporný tím. No ak bude na Slovensku, tak pevne verím, že sa v nejakej etape príde rozlúčiť s fanúšikmi," povedal generálny riaditeľ pretekov a prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.

Slovenskí fanúšikovia sa však môžu tešiť na ďalšie známe mená. Nabitú zostavu privedie najmä fr1ancúzsky tím Groupama-FDJ s tromi jazdcami z najlepšej Top25 rebríčka UCI. Jej líder je víťaz etáp na všetkých troch Grand Tours či monumentu Okolo Lombardska Pinot a spolu s ním sa na štarte v Košiciach predstavia aj víťaz dvoch etáp na Vuelte David Gaudu a druhý v časovke z vlaňajších MS Stefan Küng. V drese QuickStepu bude obhajovať celkové prvenstvo Josef Černý, príde aj víťaz z roku 2020 Jannik Steimle, Tim Merlier, Remi Cavagna i Martin Svrček, ktorý vybojoval v Glasgowe bronz v pretekoch hromadným štartom do 23 rokov. Silné zostavy majú aj ďalšie dva tímy z World Tour - Astana a Jumbo-Visma. "Traja cyklisti z Top25 to tu ešte nebolo, i keď v minulosti prišli veľké mená. Pinot sa lúči s profesionálnou kariérou, no je otázne, ako mu bude sedieť trasa, keďže je vrchár a my sme ju robili viac pre pretekárov ako je Sagan. Teším sa, že tu bude Martin Svrček, ktorý si vybojoval 3. miesto na MS a v posledných týždňoch jazdí skvele. Ak dostane voľné ruky, mohol by byť jeden z favoritov," povedal Privara.

Vlani sa Okolo Slovenska dostalo aj na obrazovky Eurosportu, či to tak bude aj tento rok je týždeň pred štartom nejasné, keďže organizátori zatiaľ nedostali podporu od vlády. "Dnes nám majú dať konečné stanovisko. No riešime aj alternatívy," dodal Privara.

Na programe je päť etáp v celkovej dĺžke 821,4 km, najdlhšia je záverečná piata z Hlohovca do Púchova, ktorá meria 183,5 km. Okrem žltého dresu vedúceho pretekára sa bude bojovať o ďalšie cenné dresy - o zelený v bodovacej súťaži, bodkovaný vo vrchárskej súťaži, biely v kategórii do 23 rokov. Po skončení každej etapy vyhlásia aj najbojovnejšieho pretekára, ktorý v nasledujúci deň ponesie červené štartové číslo. Pre slovenských cyklistov je určená súťaž o najlepšieho Slováka. Špeciálnou je Cena Mateja Lacza, víťaza 7. ročníka Okolo v roku 1960 - prvenstvo na najvyššom bode trate, ktorým je v 3. etape vrch Príslop.

Etapové preteky kategórie UCI 2.1 ponúkajú zisk zaujímavej porcie bodov do svetového rebríčka UCI. V konečnom poradí boduje prvých 25 pretekárov, pričom víťaz podujatia si pripíše na konto 125 bodov. K tomu ešte môže pridať body za umiestenie v Top 8 každej z etáp a tri body za nosenie žltého dresu počas etapy. Celkovo sa na slovenských cestách bude bojovať o 917 bodov do klasifikácie UCI.

Program 67. ročníka Okolo Slovenska:

1. etapa, streda 13. septembra, Košice - Košice, 127,7 km

2. etapa, štvrtok 14. septembra, Prešov – Poprad, 144,6 km

3. etapa, piatok 15. septembra, Ružomberok – Martin, 171,6 km

4. etapa, sobota 16. septembra, Prievidza – Nitra, 149 km

5. etapa, nedeľa 17. septembra, Hlohovec – Púchov, 183,5 km

tímy na štarte Okolo Slovenska:

World Tour: Soudal Quick-Step (Martin Svrček), Jumbo-Visma, Astana-Qazaqstan, Groupama-FDJ

profesionálne kontinentálne tímy: Green Project-Bardiani CSF-Faizané, EOLO Kometa, Equipo Kern Pharma, Caja Rural-Seguros RGA, Corratec, Human Powereed Health

kontinentálne tímy: Dukla Banská Bystrica, RRK Group Pierre Baguette Benzinol (oba SR), Adria Mobil, HRE Mazowsze Serce Polski, Friuli ASD, Elkov-Kasper, VolkerWessels, Hrinkow, ATT Investments (aj s aktuálnym majstrom Slovenska Matúšom Štočekom), Epronex-Bike Hungary, Voster ATS Team