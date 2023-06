Ženeva - Švajčiarsky cyklista Gino Mäder v piatok podľahol zraneniam, ktoré utrpel počas štvrtkovej piatej etapy na pretekoch Okolo Švajčiarska. Informovali o tom popredné európske agentúry AFP i DPA.

Mäder spoločne s Američanom Magnusom Sheffieldom spadli v závere etapy počas zjazdu z Albulapassu a skončili hlboko pod úrovňou vozovky. Švajčiar po páde do rokliny zostal ležať v bezvedomí. Lekárom sa ho podarilo na mieste oživiť a vrtuľníkom ho previezli do nemocnice. Sheffield utrpel otras mozgu a s menšími povrchovými poraneniami ho ošetrili.

Nehoda sa stala v zjazde, kde pretekári dosahovali rýchlosť až sto kilometrov za hodinu. Obaja jazdci spadli na tom istom mieste. Mädera našli po páde nehybne ležať vo vode v rokline. "Okamžite ho resuscitovali a letecky transportovali do nemocnice v Chure," uviedli organizátori vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.

V piatok o Mäderovom úmrtí informoval jeho tím Bahrain Victorious. Mal 26 rokov. "Napriek maximálnemu úsiliu fenomenálneho personálu v nemocnici Chur, nedokázal Gino prejsť cez túto svoju poslednú a najväčšiu výzvu. O 11.30 sme sa rozlúčili s jedným zo žiarivých svetiel nášho tímu."

Štvrtková dvestojedenásť kilometrov dlhá horská etapa z Fieschu do mesta La Punt sa končila prudkým zjazdom. Mäder so Sheffieldom neodhadli rýchlosť a vyleteli mimo vozovku. Trasu skritizoval majster sveta Remco Evenepoel, ktorý vo štvrtok skončil na 10. mieste. "Bez problémov bolo možné mať cieľ na kopci. Nebolo to dobré rozhodnutie finišovať takým nebezpečným zjazdom," napísal na Twitteri a dodal: "Ako jazdci by sme tiež mohli viac rozmýšľať nad rizikami pri zjazde."