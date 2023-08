Argentínsky futbalista Lionel Messi pomohol v noci na sobotu gólom k postupu Interu Miami do semifinále Leagues Cup-u. Vo štvrťfinálovom stretnutí vyhral jeho tím vo Fort Lauderdale nad Charlotte FC 4:0, pričom 36-ročný útočník spečatil v 86. minúte hladký triumf.

Messi skóroval z hranice päťky po prihrávke z ľavej strany od Leonarda Campanu. Po príchode do USA je pri streleckej chuti, dal už svoj ôsmy gól v piatom zápase v drese Interu Miami. Všetkých päť duelov bolo pritom víťazných a argentínsky kanonier skóroval v každom z nich. Už pred ním sa v zápase presadili Josef Martinez z pokutového kopu, následne Robert Taylor a vlastný gól si dal v druhom polčase Adilson Malanda. Messi odohral celé stretnutie, rovnako ako jeho spoluhráč Sergio Busquets, v základnej zostave Interu nastúpil aj ďalší bývalý hráč FC Barcelona Jordi Alba, ktorý hral do 88. minúty.

Kapitána majstrov sveta sledoval v hľadisku aj tréner argentínskej reprezentácie Lionel Scaloni. Miami sa v semifinále Leagues Cup-u stretne s Philadelphiou Union, ktorá vyradila mexický tím Queretaro (2:1).

"Keď máte v tíme Messiho, je to jednoduché - viete, že potrebuje jedinú šancu, aby strelil gól. Stačí mu jedna sekunda. Musíte byť veľmi koncentrovaní, ak ho chcete zastaviť a nedovoliť mu vyprodukovať mágiu, ktorú ukazuje už od svojich šestnástich rokov, keď zamieril do Barcelony," citovala agentúra AP Christiana Lattanzia, trénera Charlotte. "Nemyslím si, že to je iba o Leovi. Našli sme viaceré spôsoby, ako streliť gól," zdôraznil kouč Interu Gerardo Martino.

V Leagues Cup-e hrajú tímy z Major League Soccer (MLS) a mexickej najvyššej súťaže Liga MX.