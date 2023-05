Po jeho kolapse si nikto nevedel predstaviť, že sa vráti do profesionálneho futbalu. Christian Eriksen to dokázal a v ankete Laureus World Sports Awards 2022 dostal cenu za comeback.

„Bolo to neuveriteľných jeden a pol roka. Zmenilo mi to život k horšiemu, ale doktori a spoluhráči ma dostali späť. Mal som šťastie, že sa mi nič vážne nestalo,“ hovoril Eriksen po prevzatí športového Oscara.

Dánsky futbalista mal zástavu srdca priamo počas zápasu na majstrovstvách Európy 2020 a priamo na ihrisku ho museli niekoľko minút oživovať. Futbal v tej chvíli išiel bokom, prvoradé bolo, že Eriksen kolaps prežil. V tej chvíli, resp. v nasledujúcich dňoch a týždňoch sa nenašlo veľa odvážlivcov, ktorí tipovali, že si ešte obuje kopačky na tej najvyššej úrovni.

Potom, ako Eriksen skončil v Interi Miláno, sa však predsa len našiel niekto, kto mu dal šancu, a to rovno v anglickej Premier League. Dán hral pol roka za Brentford, výkonmi v jeho drese si vypýtal záujem Manchestru United, ktorého dres oblieka od tejto sezóny.

„Vedel som, že v Taliansku majú veľa pravidiel, ktoré mi môžu zakázať hrať tam po mojom kolapse. Skončiť v Interi bola jediná možnosť. V Brentforde som zažil veľmi dobré časy, vždy budem vďačný klubu a trénerovi Thomasovi Frankovi za to, že mi dali šancu vrátiť sa. Už na začiatku som im však povedal, že ak príde väčšia ponuka, vďaka ktorej sa uvidím na najvyššej úrovni, vezmem ju. Našťastie pre mňa, prišla ponuka z Manchestru United,“ spomína Eriksen.

To, čo si pamätá z osudného momentu na Eure, opisoval už v minulosti. „Pocítil som malý kŕč v lýtku, zrazu som stratil vedomie. Keď som sa zobudil v nemocnici, bolo to ako prebudenie zo sna. Z toho, ako som omdlel, si nepamätám nič. Keď som sa zobudil, ležal som na chrbte, snažil som sa dýchať. Počul som slabé hlasy a rozhovory lekárov. Moja prvá myšlienka bola, že som si zlomil chrbát. Môžem hýbať nohami? Pýtal som sa sám seba. Mohol som pohnúť prstami. Uvedomil som si, že som bol prakticky mŕtvy. Povedal som si: Nechajte si moje kopačky, už nebudem hrať. To isté som povedal mojej snúbenici: v žiadnom prípade už nebudem hrať,“ hovorila opora dánskej reprezentácie.

Také boli aj Eriksenove ciele po prebudení v nemocnici. Myšlienky na futbal boli to posledné, čo mu vírilo v hlave. „Môj prvý cieľ bol vrátiť sa a byť otcom a priateľom na plný úväzok. To bolo pre mňa najdôležitejšie.“

„Môj kolaps som videl deň potom, ako sa stal. Prekonal som všetky emócie a pripravil sa na to, čo ma čaká. Ale nebolo to vďaka tomu jednoduchšie. Pozeráte sa na to, ale úplne nerozmýšľate nad tým, čo sa stalo. Proste to len sledujete. Čo som sa však naučil, bolo užívať si čokoľvek, čo príde a hrať futbal, kým ma baví. Ak ma už nebude baviť, budem robiť niečo iné. Začal som si viac užívať život, manželku a deti. Som pokojnejší, nie taký nervózny, ako som býval predtým.“