ZÁHREB – Bývalý slovenský futbalový reprezentant Ján Ďurica si posledné dni užíval na dovolenke v Chorvátsku so svojou snúbenicou Dianou Kačurovou a dcérkou Ninou. Nádherné momenty na vode odrazu vystriedalo nepríjemné zranenie, ktoré spôsobilo, že jeho dokonalý chrub za tisíce eur bol behom sekundy zničený.

Náš bývalý elitný obranca sa tradične s jeho partnerkou a dcérkou, ktorú má s modelkou Magdalénou Šebestovou vybrali na dovolenku do Chorvátska. V obľúbenej dovolenkovej destinácií to pozná už azda každý Slovák. Ďurica sa po skončení kariéry pokúša udržať vo forme a so športom ani náhodou neprestal.



Počas dovolenky sa rozhodol, že vyskúša aj netradičný šport. Na mori veselo skúšal paddle-boarding, čo je v preklade niečo ako surfovanie po vode. S tým rozdielom, že nezdolávate obrovské vlny, ale pomocou pádla sa plavíte po hladine. Táto zábavka však v jeho prípade vôbec nedopadla dobre. Pri bláznení na vode sa náš bývalý reprezentant sám zranil. Odniesol si to Ďuricov dokonalý chrup. Viac sa dozviete v Galérii