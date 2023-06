Srbský basketbalista si cenu pre najužitočnejšieho hráča finále NBA prevzal ako najnižšie draftovaný hráč histórie.

Nikola Jokič sa zaradil medzi najlepších basketbalistov súčasnosti, hoci pri príchode do NBA tomu veľa nenasvedčovalo. Cenu MVP finále si v utorok prevzal ako najnižšie draftovaný hráč histórie. Denver si ho vybral v roku 2014 v 2. kole s číslom 41. Srbský pivot sa postaral aj o ďalší výnimočný zápis. Stal sa prvým hráčom ligy, ktorého absolútne čísla v play off boli najlepšie vo všetkých troch najsledovanejších štatistikách. Vo vyraďovacej časti zaznamenal 600 bodov, 269 doskokov a 190 asistencií.

Jokičovu výnimočnosť dokumentuje tretia zmienená štatistika. Vysoký počet asistencií u podkošových hráčov nie je bežný. "Žolík" je však už vo veku 28 rokov piaty najlepší nahrávač medzi pivotmi. Na konte nemá ešte ani 600 duelov v NBA a v štatistikách už má zapísaných približne 4000 asistencií v kariére. Najlepším v tomto ukazovateli je Kareem Abdul-Jabbar, ktorý odohral v lige 1560 zápasov a zaznamenal 5660 asistencií. Ak sa Jokič nezraní, rekord výrazne prekoná.

Nesebecký prístup ukázal Jokič aj pri preberaní trofeje Billa Russella, keď komisár NBA Adam Silver nezabudol vyzdvihnúť, že prvým MVP finále po úmrtí jedenásťnásobného šampióna NBA, po ktorom je cena pomenovaná, je po 18 rokoch opäť pivot. "Nikdy v tom nie sme sami. Vždy bojujeme aj za každého vedľa nás. Preto táto trofej znamená viac ako ocenenie pre jedného hráča," povedal Jokič priamo na palubovke.

Srbský pivot získal ocenenie MVP základnej časti v predchádzajúcich dvoch sezónach. Zámorských novinárov však akoby začal nudiť a tretíkrát za sebou sa mu už ocenenie pre najlepšieho hráča ročníka neodvážili dať, hoci štatistiky ešte vylepšil. Iba tesne mu unikol sezónny priemer triple double. Jokič však odpovedal rovnako ako Jannis Antetokunmpo pred dvoma rokmi. Na dve ceny MVP základnej časti nadviazal ziskom titulu MVP finále. V play off Denver dominoval, ani raz nenechal sériu dospieť do siedmeho stretnutia. V záverečných desiatich zápasoch sezóny prehral iba raz. Vo finále konferencie Nuggets "zmietli" Los Angeles Lakers 4:0 a Jokič v priamej konfrontácii s LeBronom Jamesom zanechal štvornásobného najlepšieho hráča finále v pochmúrnych myšlienkach. "Je iba málo hráčov, ktorí sa dokážu dostať na tak vysokú úroveň hry, o akú sa snažím aj ja. O maximálnu variabilitu. Jokič taký je. Dokáže zakončovať spod koša, strieľať z diaľky, doskakovať. Vidí veci skôr, ako sa stanú. Veľa ľudí nerozumie, aký je výnimočný," uznal James.

Ocenenie MVP finále je úspechom nielen Jokiča samotného, ale aj Srbska a jeho výchovného systému. Srbi patria dlhodobo k svetovej špičke v basketbale, hoci majú menej profesionálnych klubov ako Slovensko. Tie však hrajú kvalitné nadnárodné súťaže. Srbi boli ešte v roku 1997 vo vojne s Chorvátmi a Bosniakmi, no už v roku 2000 obnovili spoločnú basketbalovú ligu pod názvom Jadranská. Partizan Belehrad mal v uplynulej sezóne najvyššiu priemernú návštevnosť v Eurolige 17.938 divákov. Jokič však nie je odchovancom ani "grobarov," ani Crvenej Zvezdy. Je produktom tímu KK Mega, ktorý založili zamestnanci továrne na výrobu baliaceho papiera, aby sa z neho stal klub s najlepším mládežníckym programom v Srbsku. Okrem Jokiča aktuálne v NBA pôsobí ďalších päť hráčov, ktorých draftovali práve z tohto malého belehradského klubu. Ten dokázal vychovať najlepšieho basketbalistu súčasnosti, hoci to ani on sám spočiatku nechcel.

Rodák z vojvodinského Somboru nebol žiaden prirodzený talent a nepatril ani medzi privilegovanú vrstvu. Pochádza z poľnohospodárskej rodiny, celé detstvo mal nadváhu. Basketbal začal hrať iba pre to, aby bol s kamarátmi. O hraní v NBA vôbec neuvažoval, bol to sen jeho staršieho brata. Keď mal Nikola 15 rokov, tréner mu oznámil, že práca s ním je strata času a keď sa to má zmeniť, musí začať v posilňovni. Vtedy začal na sebe pracovať a brať basketbal vážne. Jeho príchod do NBA si však nikto nevšimol. Záznam o tom, ako komisár Silver číta jeho meno pri drafte neexistuje. Vtedy totiž v Amerike bežala reklama na omeletu. "Bola to skvelá cesta. Vybrali ma ako číslo 41, ale keď už ste v lige, tak na tom nezáleží. Veď v tíme Miami je kopu výborných hráčov, ktorých ani nedraftovali," pripomenul Jokič pri obliehaní novinárov, niektorí z nich musia jeho úspech pretrpieť.

Najmä novinári z najväčšieho amerického vysielateľa ESPN, pre ktorých je Jokič marketingovo nezaujímavý. Vôbec totiž nepoužíva sociálne siete a nevystupuje v reklamách. Bývalý tréner Golden State a aktuálne analytik ESPN Mark Jackson ho ako jediný z hlasujúcich novinárov nezaradil pri hlasovaní o cenu MVP ani do prvej päťky najlepších hráčov. Bývalý pivot Kendrick Perkins ho označil za najhoršieho MVP histórie a naháňača štatistík. Tým všetkým však srbský obor zatvoril ústa. "Je to dobrý pocit byť šampión. Prácu som si splnil, môžem ísť domov," povedal s tradičnou ľahkosťou Jokič.