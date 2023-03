Slovenskí reprezentanti do 21 rokov majú rovnako, ako ich starší kolegovia z A-výberu asociačný termín. V stredu odohrali zápas v Slovinsku (0:0) so svojimi rovestníkmi. Nechýbala pritom ani najkrajšia slovenská moderátorka Simona Leskovská.

Slovenskí mladíci odohrali počas týždňa medzištátny zápas so Slovinskom. So svojimi rovesníkmi remizovali 0:0. So „Sokokílmi“ vycestovala aj naša najsexi športová moderátorka a redaktorka Simona Leskovská. Bývalá finalistka Miss Slovensko totiž pracuje pre náš futbalový zväz a venuje sa pochopiteľne mediálnym činnostiam.



Leskovská je s našimi reprezentantmi do 21 takmer neustále. Robí s nimi rozhovory, videošoty a dostane sa aj do šatne. Prítomnosť takejto krásky musí byť pre našich mladíkov príjemné rozptýlenie od taktických pokynov a iných činností, ktoré súvisia s prípravou na zápasy. Navyše, pri pohľade na to, ako sa táto sexica vyobliekala, nejeden náš junior musel na chvíľu „stratiť hlavu“. VIAC SA DOZVIETE TU