KODAŇ – Futbalisti FC Kodaň v zostave s našim reprezentantom Denisom Vavrom zvíťazili 1:0 nad Aalborgom a tešia sa zo zisku domáceho pohára. Na vypredaných tribúnach nechýbala jeho sexi priateľka Šárka Peková, ktorá privádzala domácich priaznivcov do vytrženia a mnohí z nich radšej sledovali ju ako futbal.

Slovenský futbalista Denis Vavro úspešne reštartoval svoju futbalovú kariéru. V zime minulého roka sa po neúspešnom angažmáne v talianskom Laziu Rím vrátil do dánskej Kodane. Určite to bol správny krok, pretože opäť pravidelne hráva a je jedným zo základných pilierov tohto dánskeho tímu, s ktorým minulú sezónu získal majstrovský titul.



Z trofeje sa teší aj tentoraz. So svojim tímom totiž zvíťazil slovenský stopér vo finále dánskeho pohára nad Aalborgom 1:0. Navyše, tri kolá pred koncom vedie Kodaň ligu a môže obhájiť ligový titul. V hľadisku sa dostalo Vavrovi tradične veľkej podpory od jeho krásnej priateľky Šárky Pekovej. Pohľadná Češka ani tentoraz neostala svojej povesti nič dlžná a na tribúne dráždila všetkých naokolo svojou figúrou. Niektorí muži sa viac zameriavali viac na ňu, ako samotné oslavy trofeje. Tu sa presvedčte, ako vyzerala Peková