Zabudnite na Old Trafford či Santiago Bernabeu. Najzaujímavejšie, najšialenejšie a najbizarnejšie futbalové štadióny sveta nájdete úplne inde. Kraľuje im slovenský skvost, ktorý obletel celosvetové médiá.

V Srbsku je štadión na streche obchodného centra, v Chorvátsku máte za bránou zrúcaniny hradu, v Singapure zase majú ihrisko s tribúnami doslova na vode. Ani na jednom z nich sa však počas zápasu neodohráva to, čo na jednom zo štadiónov na Slovensku. „Ak by ste sa rozhodli hrať tam zápas, čakalo by vás skutočné prekvapenie,“ píše portál listverse.com.