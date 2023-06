Londýn - Rozširujúce sa Liga majstrov a majstrovstvá sveta klubov ohrozujú zdravie hráčov, ktorí sú už v terajšom kalendári "tlačení na limit". Uvádza sa to v štúdii Monitoringu pracovnej záťaže hráčov (PWM) za sezónu 2022/23, ktorú vypracovala Medzinárodná federácia profesionálnych futbalistov.

Organizácia upozornila na zdravotné riziká čoraz nahustenejšieho programu sezóny. Obe spomínané súťaže prejdú od ročníka 2024/25 zmenami, čo o jedenásť percent zvýšiť počet zápasov, ktoré odohrajú hráči v najlepších kluboch. Ako príklad uviedla útočníka Liverpoolu a portugalskej reprezentácie Dioga Jotu, ktorý odohral v sezóne 2021/22 až 64 duelov a o tri roky by to mohlo byť až 72 stretnutí.

V Lige majstrov bude hrať podľa nového formátu 36 tímov, pričom jeden môže odohrať od skupinovej fázy až do finále dokopy 17 duelov. Momentálne je ich trinásť. Aj MS klubov prejdú výraznou zmenou a od roku 2025 sa budú hrať s 32 mužstvami, čo by pre tímy, ktoré sa dostanú až do finále, znamenalo odohrať o sedem zápasov viac.

"MS klubov by sa mali konať v júni a júli, čo je hneď po konci dlhých klubových súťaží pre väčšinu účastníkov. To nepochybne ešte viac skráti čas na oddych medzi sezónami a možnosť hráčov sa zotaviť. Navyše bude s turnajom spojené aj dlhé cestovanie. Reformy dvoch veľkých súťaží tak zvýšia počet zápasov pre najlepších hráčov, čo ohrozuje ich zdravie," píše sa v správe PWM. Ako ďalší príklad uviedla Bruna Fernandesa z Manchestru United, ktorý podľa štúdie odohral až 74% všetkých zápasov bez možnosti si medzi nimi oddýchnuť aspoň štyri dni. Enzo Fernandez z Chelsea tak odohral 70% duelov. Argentínsky stredopoliar pritom nemal vlani v lete žiadny oddych ani medzi sezónami, keďže na prvý prípravný duel svojho predchádzajúceho tímu Benfica Lisabon nastúpil už osem dní po tom, čo odohral posledný zápas za River Plate v Pohári osloboditeľov. Po zisku zlata na MS v Katare mal iba deväťdňovú pauzu a musel sa opäť hlásiť vo svojom klube.

Správa porovnala aj záťaž terajších mladých hráčov oproti ich predchodcom. Devätnásťročný Angličan Jude Bellingham, ktorý v stredu prestúpil do Realu Madrid, odohral pred 20. narodeninami už 14.445 minút v profesionálnej kariére, kým Wayne Rooney za rovnaké obdobie len 10.989 minút.