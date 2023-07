UEFA a DFB plánujú budúcoročnými Majstrovstvami v Európe nastaviť nový trend z hľadiska udržateľnosti veľkých športových podujatí. Organizátori EURO 2024 si dali ambiciózne ciele, k naplneniu ktorých im má dopomôcť vegánske jedlo a unisex toalety.

Zelení experti sú z toho nadšení. Vďaka výbornej infraštruktúre, veľkej ponuke nápojov a jedla a obnoviteľným zdrojom energie sú podmienky na veľké podujatie v Nemecku veľmi dobré. Európsky šampionát by sa mohol stať najekologickejší v histórii. To veľmi dobre zapadá do nastavenia UEFA, ktorá zverejnila strategický dokument s mnohými opatreniami pre budú ročné EURO. V dokumente zadefinovala 83 kľúčových aspektov na zníženie CO2 či boj proti diskriminácii.

Majitelia vstupeniek by mali mať možnosť využívať v deň zápasu dopravu MHD zadarmo a na väčšie vzdialenosti získať zľavu. Elektrina na štadiónoch bude z obnoviteľných zdrojov a použitie reflektorov by malo byť čo najviac minimalizované. V stravovaní by mali byť v ponuke aj vegánske a vegetariánske jedlá. Unisex toalety, teda spoločné záchody pre mužov a žien, by mali byť znakom boja proti diskriminácii. Podobne ako zlepšenie podmienok pre ľudí s telesným postihnutím.