Cristiano Ronaldo stále vie, ako prekvapiť. Tentokrát sú stredobodom pozornosti nechty na jeho nohách.

Portugalský futbalista sa na sociálnej sieti pochválil fotkou zo sauny, ktorú využíva na lepšiu regeneráciu. Fanúšikom však neunikol jeden na prvý pohľad mimoriadne zvláštny detail: Ronaldo mal namaľované nechty na nohách.

Už v minulosti viackrát predviedol nevídané módne výstrelky, no tento prípad by ním nemal byť. „Mnohí vrcholoví športovci to robia, aby tým chránili nechty pred plesňami a baktériami, keďže ich nohy sú celé hodiny uviaznuté v spotených topánkach či kopačkách. Robil to aj Mike Tyson,“ napísal a ozrejmil Ronaldov kozmeticko-zdravotný krok nemecký denník Bild.

Vrstva laku má okrem ochrany pred plesňami a baktériami zabraňovať praskaniu a štiepeniu nechtov na nohách, keďže ich spevňuje. Túto metódu vykonávajú najmä bojovníci a boxeri, známi sú ním, napríklad, šampióni UFC Israel Adesanya či Andrei Arlovski.

U Ronalda to nie je žiadna novinka. Na čierno nalakované nechty na jeho nohách spozorovali už počas majstrovstiev Európy 2016. Portugalsko vtedy vo finále zdolalo Francúzsko a vyhralo titul. Žeby futbalisti začali opakovať po futbalovej superstar, ktorej vplyv (nielen) vo svete futbalu je obrovský, a začali si vo veľkom lakovať nechty?