Bratislava - Vo vzťahu postúpili na ďalšiu úroveň. Bývalý futbalista Kamil Kopúnek (39) a tenistka a finalistka Miss 2019 Patrícia Junasová (23) sa zasnúbili. Rozhodnutie posunúť svoj vzťah bližšie k manželstvu urobil futbalový legionár, ktorý sa najviac preslávil postupovým gólom do siete Talianska na MS 2010.

Bývalý hráč Spartaka, Saturnu Moskovská oblasť, Slovana, Bari či Baku sa pri novej láske už celkom vyliečil z útrap, ktoré pred časom prežíval pri krachu prvého manželstva, a verí, že konečne našiel svoje šťastie. A to aj vďaka ročnému synčekovi Matteovi, ktorého má spolu s Patríciou. „Kamil na to ide odzadu,“ zasmiala sa Patrícia pri otázke, či sa ako pár držia príslovia: Postav dom, zasaď strom a sploď syna.

„Dôležité je, že sme spolu a máme sa radi,“ konštatovala Patrícia a priznala, že vekový rozdiel medzi nimi v ich vzťahu nevytvára žiadnu prekážku. „Môj otec bol najskôr prekvapený, že mám staršieho priateľa. Kamila poznal ako skvelého futbalistu, no keď ho spoznal bližšie, začal nám fandiť. Rovnako všetci naši najbližší, nikto nás od chodenia a ani teraz od zásnub neodhováral. Naopak, schvaľujú nám to.“

Okolnosti pred nedávnymi zásnubami vraj nenasvedčovali tomu, že by sa malo udiať niečo výnimočné. „Boli sme všetci traja na večeri v bratislavskej reštaurácii. Romantiku dotváral západ slnka, keď zrazu Kamil pokľakol a otvoril predo mnou škatuľku s prsteňom a požiadal ma o ruku. Pozrela som sa mu do očí, krásne žiarili. Dokonca aj Matteove, ktorý sa od ucha k uchu usmieval,“ opísala nezabudnuteľné momenty Patrícia.

Pôvod, cena prsteňa i termín sobáša sú však zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. „Kamil mi to neprezradil, dokonca ani škatuľka nemala žiadne označenie,“ odpovedala Patrícia na našu zvedavú otázku s dôvetkom, že to vôbec nie je podstatné. „Budúci rok mám na Ekonomickej univerzite v Bratislave štátnice, čo prinesie dosť zaťažkávajúce obdobie. Taktiež Kamil bude mať 40-ku. Verím však, že korunou týchto dvoch osláv bude svadba. Tak by sme to vlastne stihli do roka a do dňa, ako sa hovorí,“ dodala Patrícia Junasová.