Messiho lanária do MLS: Na plat by sa mu poskladali všetky tímy

New York - Kluby americkej futbalovej MLS vypracovali novú verziu pozvánky pre argentínsku hviezdu Lionela Messiho. Na astronomickom plate útočníka francúzskeho Paríža Saint-Germain by sa podľa portálu sport.es podieľali všetci účastníci zámorskej súťaže.

Messi je dlhodobo spájaný s prestupom do Interu Miami, no floridský klub by nebol schopný pokryť jeho plat. Za účelom zvýšenia hodnoty televíznych práv ligy, ktoré by jeho príchod priniesol, však našli zástupcovia klubov riešenie. Pred niekoľkými týždňami sa stretli a dohodli, že náklady na jeho plat pokryjú spoločne. Messi si navyše bude môcť vybrať, za ktorý tím chce hrať. V PSG mu skončí kontrakt toto leto.