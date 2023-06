Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v Číne zaplietol do nepríjemného incidentu. Na hraniciach si poplietol pas a takmer ho nepustili do Taiwanu.

Messi sa takmer dostal do konfliktu s čínskou pohraničnou strážou, keď namiesto argentínskeho pasu použil španielsky. Argentínčan pricestoval cez víkend do Pekingu súkromným lietadlom v sprievode svojho bodyguarda a množstva hviezdnych reprezentačných spoluhráčov vrátane Angela Di Mariu. Do krajiny cestoval, aby sa pripojil k táboru svojho národného tímu v rámci prípravy na priateľský zápas.

Video Messiho, na ktorom ho obklopujú policajti okamžite obletelo sociálne siete. Miestne médiá tvrdia, že hviezdny futbalista sa domnieval, že môže cestovať do Taiwanu na svoj španielsky pas. "Taiwan nie je Čína?" čudoval sa sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty. Tridsaťpäťročný útočník pri sebe nemal svoj arentínsky pas, čo zmiatlo miestnych pohraničníkov. Podľa dostupných informácií, muži zákona na hranici Messiho zdržali takmer dve hodiny, no nakoniec mu víza udelili a po vyšetrení problému ho prepustili.

Úradujúci majstri sveta nastúpia vo štvrtok v priateľskom zápase proti Austrálii na Štadióne v Pekingu a o štyri dni neskôr sa vydajú na juh, kde sa stretnú s Indonéziou. Messi by si mal potom dať krátku prestávku a v júli sa pripojiť k novému klubu Inter Miami.