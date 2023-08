MIAMI - Príchodom do USA spôsobil hotové šialenstvo! Lionel Messi (36) sa len pred pár dňami stal posilou Interu Miami, ktorý má v rukách legendárny David Beckham. Argentínsky majster sveta zanechal v zámorí ihneď svoju stopu, a to nielen na ihrisku, ale najmä v zákulisí.

Cestu na futbal si v Spojených štátoch teraz nájdu aj tí, pre ktorých tento šport doteraz veľa neznamenal. Vidieť naživo Messiho láka aj svetové celebrity, ktoré sa na štadión Interu Miami hrnú vo veľkom. A keď si vás na telefón natáčajú takí velikáni ako Serena Williamsová či LeBron James - to už niečo znamená. Príchod geniálneho futbalistu obrátil tamojšiu MLS doslova hore nohami a neprofituje z toho len samotný, ale aj celá liga.

Klubu po Messiho predstavení stúpol počet sledovateľov na Instagrame o 11 miliónov a Inter má momentálne na sociálnych sieťach viac ako fanúšikov ako všetky kluby MLS dokopy. V celých USA sú momentálne len tri športové kluby (ide o tímy z basketbalovej NBA) s väčším počtom fanúšikov na Instagrame - Golden State Warriors, Los Angeles Lakers a Cleveland Cavaliers.

Športový analytik Joe Pompliano navyše predpokladá, že Messiho dres si za rok kúpi aspoň 500-tisíc priaznivcov, čo podľa jeho vyjadrení pri priemernej cene 200 dolárov za kus robí sumu 100 miliónov dolárov za sezónu len z predaja dresov s menovkou argentínskeho majstra sveta. Interu Miami by z tejto sumy mohlo cinknúť na účet slušných 15 miliónov.

Okrem toho by sa príjem klubu z juhu USA mohol tento rok zdvojnásobiť a to isté platí aj o hodnote celého Interu. Ak by ste si chceli klub kúpiť pred rokom, museli by ste si pripraviť aspoň 600 miliónov dolárov, no dnes? S príchodom Messiho sa cenovka vyšplhala až na závratných 1,5 miliardy dolárov.