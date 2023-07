Šport24.sk Futbal Ostatné Messi o pôsobení v USA: Odchod do USA nezmení moju mentalitu Foto: Mark Schiefelbein

Miami - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa cíti byť pripravený na svoj nový život v USA. Tridsaťšesťročný útočník to uviedol po prestupe z Paríža St. Germain do Interu Miami. S účastníkom zámorskej MLS by mal koncom tohto týždňa podpísať kontrakt na 2,5 roka.