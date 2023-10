Fort Lauderdale - Argentínsky futbalista Lionel Messi by mohol nastúpiť za Inter Miami v domácom zápase zámorskej MLS v noci na nedeľu proti Cincinnati. Jeho klub to naznačil v piatok na sociálnych sieťach.

Tridsaťšesťročný útočník vynechal päť z uplynulých šiestich zápasov Miami pre svalové zranenie. Od 20. septembra odohral za tím dokopy len 37 minút proti Torontu a problém s nohou ho vyradil z hry ešte pred polčasovou prestávkou. Messi vynechal aj jeden reprezentačný duel. Národnému tímu chýbal v stretnutí kvalifikácie MS 2026, v ktorom úradujúci majstri sveta vyhrali na pôde Bolívie 3:0.

Klub v piatok na sociálnych sieťach zverejnil príspevok "Nos vemos mañana", v preklade "uvidíme sa zajtra" s fotografiou sedemnásobného držiteľa Zlatej lopty. Tím neposkytol žiadne bližšie informácie. Messi v piatok trénoval so svojimi spoluhráčmi.

Inter Miami bojuje tri stretnutia pred koncom základnej časti MLS o miestenku do play off. Tím je momentálne na 14. mieste v tabuľke Východnej konferencie so stratou piatich bodov na postupovú deviatku. Môže to byť Messiho posledný domáci zápas v tejto sezóne. Miami čaká ešte jeden duel doma proti Charlotte (18. októbra), no Messiho účasť je nepravdepodobná. Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni ho totiž zaradil do nominácie na stretnutia juhoamerickej kvalifikácie doma s Paraguajom (12. októbra) a na pôde Peru (17. októbra).

Do amerického klubu prišiel Messi v lete, v dvanástich dueloch vsietil jedenásť gólov a priviedol tím k víťazstvu v Leagues Cupe. Počas jeho absencie zaznamenal Inter jeden triumf, dve remízy a tri prehry. Informovala agentúra AP.