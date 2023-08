MIAMI - Zámorský futbalový klub Inter Miami triumfoval vo finále Ligového pohára, keď zdolal Nashville 10:9 v rozstrele z 11 m. Zápas sa v riadnom hracom čase skončil 1:1, keď sa v drese Interu už po desiaty raz presadil Lionel Messi.

Argentínčan dostal svoj tím do vedenia v 24. minúte, keď strelou spoza šestnástky vymietol ľavý horný roh brány. Bol to jeho desiaty gól v siedmich zápasoch od svojho prestupu do zámoria. V druhom polčase vyrovnal Fafa Picault. V závere mohol strhnúť víťazstvo na stranu Interu Leonardo Campana, ale svoju šancu premárnil.

Miami rozhodlo o svojom triumfe až v 11. sérii, v brankárskom mikrosúboji, z ktorého ako hrdina tímu vyšiel Drake Callender z floridského tímu. Dvadsaťpäťročný brankár najskôr premenil svoj pokus a následne zlikvidoval pokus Elliota Paniccoa. Messi prišiel do Miami v čase, keď bol tím na dne zámorskej ligovej MLS. Inter však v Leagues Cup-e vyhral všetkých sedem duelov. Spolumajiteľ klubu David Beckham bol po stretnutí ohromený z toho, aký vplyv a zmenu priniesla do tímu trojica bývalých hráčov FC Barcelona Messi, Sergio Busquets a Jordi Alba. "Je to ako vo filme. Sledovať hru týchto hráčov je emocionálne a krásne," povedal Beckham, ktorého kamery zachytili dojatého po záverečnom hvizde.

Okrem 36-ročného Argentínčana svoj pokus v rozstrele premenili aj jeho bývalí spoluhráči v španielskom veľkoklube. Busquets si nové pôsobisko užíva a vníma pokrok celého mužstva: "Som veľmi šťastný, že sme získali náš prvý titul v priebehu jedného mesiaca. Tím rastie míľovými krokmi. Nakazili sme tím svojím duchom, prácou, charakterom a skúsenosťami. Vytvárame súdržný tím, a samozrejme, máme Lea, ktorý robí rozdiel, pretože je najlepší na svete."

Nových hráčov vyzdvihol aj hlavný tréner Gerardo Martino. "Museli sme zakomponovať veľa nových hráčov, ale som ohromený tým, ako sa to zladilo. Po zisku titulu za 30 dní máme teraz viac jasno v tom, čo nás môže čakať v budúcnosti," poznamenal 60-ročný "Tata", ktorého reč na tlačovej konferencii prerušili hráči Miami striekaním šampanského.