Pri troch deťoch neplánuje prestať. Lionel Messi vyhlásil, že má v pláne urobiť si s manželkou Antonellou štvrté.

Argentínsky futbalista poskytol rozhovor Miguelovi Granadosovi v relácii Olga na jeho YouTube. Samozrejme, hovoril o viacerých témach a reč padla aj na tie mimofutbalové. Messi odhalil zaujímavé súkromné plány. K trom synom – Thiagovi, Mateovi a Cirovi – by manželia chceli dcérku.

„Chceli by sme ešte jedno dieťa. Nie sme vo fáze, že by sme to nejako extra riešili, ale dievčatko by sme chceli. Uvidíme, či sa nám to podarí,“ priznala futbalová megahviezda. Španielsky denník Marca si pomohol umelou inteligenciou, ktorá vyegenerovala, ako by vyzerala dcéra Lionela a Antonelly.

Messi hovoril aj o tom, ako vyzerá výchova troch synov, čo im s Antonellou dovolí a čo nie. „Žiadny z nich zatiaľ nemá mobilný telefón,“ vyhlásila hviezda Interu Miami. Thiago má desať rokov, Mateo sedem a Ciro päť.

„Všetci traja majú rozdielne povahy. Keď Thiago príde hrať na ihrisko, nepozrie sa na vás. Mateo je iný. Príde na ihrisko, pozdraví divákov, tlieska. Najmladší Ciro je hrozný. (smiech) Má ale len päť rokov, uvidíme, aký bude. Matea musíte zastaviť, rozpráva a nevie prestať. Ciro je viac odmeraný. Hovorí vám veci, ale nie o sebe. Radšej hovorí o druhých. Thiago je veľmi citlivý, veľa toho nenahovorí, je skôr na mamu.“

Messi hovoril aj o rešpekte, ktorý si od neho zaslúži jeho manželka. Tá je na troch synov často sama kvôli futbalovému životu Lionela. „Je skvelá mama. Obdivujem ju. S deťmi trávi čas 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Som totiž často preč, veď viete: cestovanie, zápasy, predsezónna príprava, reprezentácia. Niekedy som preč aj mesiac, mesiac a pol a ona je s deťmi nonstop.“