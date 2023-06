V Česku a na Slovensku patria medzi najznámejšie páry, ale teraz žijú v Holandsku. Slovenský futbalista Dávid Hancko a česká tenistka Kristýna Hancko Plišková sa zobrali minulý rok ešte predtým, ako sa im narodil synček Adamko.

Hancko po letnom prestupe do Rotterdamu výborne zapadol do tímu a na konci sezóny oslavovali holandský titul. O slovenského obrancu sa momentálne bijú veľkokluby po celej Európe a denne plní stránky holandských novín. Omnoho tichšie je okolo jeho manželky tenistky Kristýni. Dvojička úspešnejšej sestry Karolíny to v minulosti dotiahla na 35. miesto v rebríčku WTA a kariéru jej prerušilo tehotenstvo. Momentálne zastáva rolu matky na plný úväzok a žije s manželom Hanckom v Rotterdame. Ako je na tom s holandčinou? „Zatiaľ ani slovo,“ priznal vo videu zverejneného na iSport.cz a priznala, že plánuje ešte v tomto roku návrat na kurty. „Ešte som nerozmýšľala, čo by som robila po konci kariéry. Celý život však robím tenis, tak by som rada pri tom zostala,“ priznal víťazka desiatich turnajov vo dvojhre.

Za svoju kariéru podľa WTA zarobil Plíšková na prize money 3,5 milióna eur pred zdanením. Jej prvá výplata bola vraj len 15 dolárov: „Nič som si za to nekúpila.“ Kam však dáva peniaze teraz? „O investíciách sa radím vždy s partnerom, pretože tomu rozumie a ja veľmi nie, preto ho nasledujem, podľa toho, čo mi povie,“ prezradila česká tenistka, ktorej najdrahšou kúpou bol byt.