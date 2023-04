Sydney 1. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak sa blysol dvomi gólmi v sobotňajšom dueli 22. kola najvyššej austrálskej súťaže, v ktorom jeho tím Sydney FC remizoval doma s Western United 3:3.

Tridsaťdvaročný Mak, ktorý odohral na hrote útoku celý zápas, najprv v 22. minúte vyrovnal na priebežných 1:1 a potom v 89. minúte za stavu 2:3 svojím druhým presným zásahom zariadil konečnú deľbu bodov. Mak si loptu z ľavého krídla potiahol do stredu a spoza šestnástky ju zakrútil k vzdialenejšej žrdi. Po 21 tohtosezónnych vystúpeniach v austrálskej A-League má na konte sedem gólov. Jeho Sydney sa tesne vyhlo tretej prehre za sebou a udržalo si 6. miesto, ktoré zaručuje postup do play off. Western United zaostáva o dva body a figuruje na ôsmej priečke.