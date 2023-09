BRATISLAVA – Slovenská moderátorka Simona Leskovská (31) je jednou z mála ľudí, ktorá mala možnosť odfotiť sa s futbalovou ikonou Cristianom Ronaldom (38). Spoločné zábery s portugalskou legendou vzbudili obrovský záujem aj v jeho domovine. Našu bývalú missku prirovnávajú fanúšikovia CR7 k jeho ex-partnerke Irine Shayk (37).

Ste jedna z mála osôb, ktorá sa stretla s Ronaldom. Čo to pre vás odstupom pár dní znamená?



Ronaldo je jeden z najlepších hráčov v histórii futbalu. Kto by sa s ním predsa nechcel stretnúť a dať si s ním aj fotku. Stretnutie s ním trvalo len niekoľko sekúnd a musím povedať, že bol veľmi príjemný a bol takisto ústretový. Taký profesionál. Až doma som si uvedomila, že som mohla byť v blízkosti takej osobnosti a že som sa s ním aj vyfotila.



Vaša fotografia s ikonickým CR7 vzbudila na sociálnych sieťach obrovskú pozornosť. Bolo to pre vás potešujúce?



Priznám sa, že som mala obrovské množstvo správ od mojich kamarátov, známych či sledovateľov. Na niektoré som doteraz nestihla odpovedať. Čo ma veľmi potešilo, tak 99% reakcií bolo pozitívnych. Hlavne muži to veľmi prežívali a pýtali sa ma, že aké to bolo sa s ním stretnúť. Chceli byť na mojom mieste. Nečakala som, že z toho bude taký veľký boom.



Našli sa aj takí, ktorí vám závideli a posielali vám nenávistné odkazy?



Možno ma to tak trochu aj prekvapilo, ale nie. Aspoň, čo sa týka správ. Priznám sa, že komentáre pod fotkami si nemám čas čítať, takže možno sa niečo našlo, ale to neriešim.

Kontaktoval vás aj niekto zo zahraničia po zverejnení fotografie s Ronaldom?



Musím sa priznať, že mi veľmi veľa ľudí písalo zo zahraničia, najmä teda z Portugalska. Písali mi, že sa podobám na Ronaldovu bývalú partnerku Irinu Shayk. Že som ako jej presná kópia. Porovnávali fotografie a dokonca vyšiel aj článok v portugalskom periodiku.



Je to pre vás česť, že vás s ňou porovnávajú, alebo vás to naopak urazilo?



Samozrejme to beriem veľmi pozitívne a lichotí mi to. Irina je predsa krásna žena a je to svetová top-modelka. Koho by to nepotešilo. Pre mňa je to ešte o to potešujúcejšie, že práve Irinu som mala vždy ako svoj veľký vzor. Či sa však na ňu skutočne tak podobám neviem. To musia posúdiť iní.