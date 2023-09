VOLOS - Ani sám netušil, kam mieri! Keď v lete odišiel stopér Dominik Kružliak (27) z Dunajskej Stredy do gréckeho Volosu, zrejme netušil, že jeho prvý zahraničný angažmán sa skončí po troch odohraných stretnutiach. Nášho futbalistu z klubu vyhodili po zavinenej penalte a navyše sa s ním rozlúčili ako s ľudským odpadom. Za všetkým však treba hľadať majiteľa klubu - kontroverzného Achilleasa Beosa (64).

Účastník najvyššej gréckej súťaže rozviazal zmluvu so slovenským obrancom po tom, čo v nedeľu v domácom ligovom dueli s AEK Atény rukou v šestnástke zapríčinil penaltu v nadstavenom čase a hostia ňou rozhodli o svojom triumfe 3:2. Už nad týmto by bežný fanúšik dvihol obočie, no následné oznámenie klubu na oficiálnej stránke klubu zdvihlo tlak už asi viacerým. S Kružliakom sa totiž „rozlúčili“ ako s prašivým psom.

„Volos oznamuje vzájomnú dohodu o ukončení zmluvy s Dominikom Kružliakom. Do budúcnosti mu neželáme nič dobré, ale rozhodne na neho budeme spomínať,“ uviedol klub, pričom na obrancu mal ťažké srdce kontroverzný majiteľ Achilleas Beos. Ten je v Grécku veľmi dobre známy a jeho povesť rozhodne nie je pozitívna. Aby toho nebolo málo, podobný prípad ako Kružliak zažil vo Volose v minulosti aj poľský obranca Jakub Kuzdra. „Mňa vyhodili po tom, ako ma lopta trafila do ruky v pokutovom území v priateľskom zápase. Stalo sa tak tri týždne po tom, čo sme podpísali kontrakt. Vzápätí prezident klubu žiadal, aby so mnou zmluvu rozviazali,“ uviedol Poliak na Twitteri. Samotný Kružliak ešte v stredu na otázky Šport24.sk odpovedať nechcel s tým, že ku všetkému sa neskôr vyjadrí.

Beos je v Grécku známy aj svojou kriminálnou minulosťou. Hoci je dnes dokonca primátorom Volosu, v minulosti mu súd vymeral dvojročnú podmienku za podplácanie rozhodcov. Okrem toho čelil viacerým trestným oznámeniam. Mal viesť zločineckú organizáciu, prať špinavé peniaze a bol obvinený aj zo sexuálneho násilia. Beos podľa mnohých v minulosti v pozadí riadil nominovanie rozhodcov na zápasy. Jednému z arbitrov sa v roku 2011 dokonca vyhrážal stykmi s mafiou a ak nebude pískať tak, ako má, vraj na neho pošle Rusov s Čečencami.