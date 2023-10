Koniec minulej sezóny sa niesol v znamení konca jednej veľkej kariéry. Futbalovým trávnikom dal zbohom ikonický Zlatan Ibrahimovič. Bývalý švédsky reprezentant sa teraz naplno venuje rodine a výchove dvoch synov.

Označil sa za boha, hovoril o sebe ako o najlepšom futbalistovi všetkých čias. Zlatan má toho za sebou naozaj dosť, no tentokrát sa nedostal do centra pozornosti pre svoje kontroverzné výroky, no zaujal svojim výchovnými metódami.

Dnes už každý tínedžer používa mobilný telefón a nie je tajomstvom, že mladá generácia trávi veľa času na sociálnych sieťach. Niekdajší zakončovateľ AC Milána, Interu, Manchestru United či slávnej Barcelony nie je toho najväčším fanúšikom.

Jeho zmýšľanie pociťujú aj jeho dvaja synovia - 15-ročný Maximilian a 13-ročný Vincent. "Milujem svoje deti ako nič iné na svete, pre mňa budú vždy na prvom mieste," uviedol legendárny Švéd s tým, že milovať znamená aj ochraňovať.

"Nemajú dovolené používanie sociálnych sietí, pretože nechcem, aby ich zranili negatívne správy, ktoré by si o mne mohli prečítať. Na mojom Instagrame nie je ani jedna fotka mojich detí a mojej rodiny," vysvetlil na adresu svojich synov a dodal: "Budú deti, keď vyrastú, šťastné, že sa v detstve takto ukazujú vo virtuálnom svete? Čo o tom vedia ich rodičia? Moje deti sa samy rozhodnú, keď budú schopné pochopiť nepravdu ktorá sa šíri vo svete sociálnych médií," skonštatoval Ibrahimovič. VIAC SI POZRITE TU!