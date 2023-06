Kedysi sa fotila nahá. Majsterka sveta pení: Čo mi to urobili s prsami? Moje deti sa budú báť!

Toto jednoducho nie je ona. Jedna z najkrajších futbalistiek sveta Sydney Lerouxová zažila poriadne nepríjemné prekvapenie.

V počítačovej futbalovej hre FIFA sa objavia aj ženské tímy, no Lerouxová samú seba prakticky nespoznala. Vývojári sa podľa jej slov vo viacerých veciach netrafili a problémom sú, okrem iného, prsia. „Moje deti sa zľaknú, keď ma uvidia v hre s tými prsami. Mali by mi ich zmenšiť a pridať nejaké to kilo navyše. Urobili ma príliš chudou, veď takú postavu som nikdy nemala,“ posťažovala sa sexi Sydney.

Fanúšikovia môžu porovnávať počítačovú verziu s realitou, v ktorej sa majsterka sveta a olympijská víťazka v minulosti predviedla v plnej paráde. Lerouxová sa totiž viackrát nechala nafotiť úplne nahá, a tak každý môže vidieť, či jej krivky a najmä prsia, na ktoré sa sťažuje, v počítačovej hre korešpondujú s realitou alebo nie.