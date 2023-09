Investoval do klubu legendy: Rivalda zlákal rumunský futbal

Konstanca - Bývalý brazílsky futbalista Rivaldo sa stal podielnikom v rumunskom klube Farul Konstanca. Držiteľ Zlatej lopty z roku 1999 a majster sveta z MS 2002 odkúpil desať percent. Klub o tom informoval v pondelok na svojej oficiálnej webstránke.

Vlastník a zároveň tréner úradujúcich majstrov rumunskej najvyššej súťaže je bývalý reprezentant Gheorghe Hagi. Spolu s prezidentom Gheorghem Popescuom sú súčasťou zlatej rumunskej futbalovej generácie. Počas ich éry bol národný tím trikrát za sebou na majstrovstvách sveta (1990 - 1998), vždy vo vyraďovacej fáze a na MS 1994 dosiahli historické maximum. Na šampionáte v USA postúpili do štvrťfinále, kde nestačili na Švédsko 4:5 v jedenástkovom rozstrele po remíze 2:2 v riadnom hracom čase a predĺžení. Hagi priviedol tím ako kapitán aj do štvrťfinále na ME 2000, vtedy nestačil jeho tím 0:2 na Taliansko.

"Nejaký čas som sledoval rumunský futbal a viem, že liga je celkom dobrá. Rumunsko malo vždy dobrých hráčov, predstavovalo silu v reprezentačnom futbale, najmä počas éry Gheorghea Hagiho. Pred pár rokmi ma prekvapilo, že sa dal po ukončení kariéry na túto cestu, prišlo mi to skvelé. Nikdy predtým som nepočul o tak skvelom hráčovi, ktorý by investoval imanie do svojej vášne. Myslím si, že výsledok zodpovedá všetky otázky," povedal Rivaldo v oficiálnom vyhlásení klubu, z ktorého citovala agentúra MTI. V tíme pôsobia jeho syn Rivaldinho aj zať Gustavo Nascimento da Costa. Samotný Rivaldo hral vo svojej kariére v Barcelone či AC Miláno, s ktorým vyhral v ročníku 2002/03 aj Ligu majstrov. Kariéru ukončil po sezóne 2014/15, po takmer 25 rokoch. V 74 reprezentačných zápasoch vsietil 25 gólov a okrem svetového titulu vyhral s Brazíliou aj Copa America v roku 1999.

Farul sa pred dvoma rokmi spojil s Viitorulom Constanta, spočiatku mládežníckym tímom, ktorý Hegi založil v roku 2009 a v sezóne 2016/17 s ním vyhral najvyššiu rumunskú súťaž. "Ak dokázal byť šampión s najmladším tímom v Európe, myslím si, že môže s potrebnou podporou dosiahnuť ešte viac," dodal Rivaldo.