Trapas nemeckej futbalovej legendy baví internet. Majster sveta z roku 1990 Andreas Brehme natáčal ešte minulý rok v lete fanúšikovi osobné prianie k narodeninám, no ten ho dostal aj s prekvapením na záver.

Brehmemu do izby počas natáčania vošla jeho priateľka hore bez. Futbalová legenda namierila kameru na ňu a video sa dostalo k fanúšikovi v celej dĺžke aj s obnaženým pozdravom polovičky Brehmeho. Teraz pikantno-bizarné zábery kolujú sociálnymi sieťami.

„Uvedomili sme si to, až keď mi volalo stále viac kamarátov. Nemám poňatia, prečo sa to teraz všade objavuje, niekto to asi musel zverejniť. Ani som si v tej chvíli neuvedomil, že som to poslal,“ komentuje majster sveta, ktorý si s technológiami zrejme tyká o niečo menej.

Andreas Brehme s priateľkou Susanne. Zdroj: getty images

Celú situáciu však berie s nadhľadom. „Celý svet teraz vie, akú mám skvelú ženu. Nemalo sa to stať, ale môžem sa akurát tak smiať sám sebe. Nabudúce radšej poviem manželke, aby video natáčala ona,“ dodal Brehme, ktorý sa s manželkou Pilar rozviedol v roku 2010 a momentálne žije s priateľkou Susanne.

Ani ona si z toho, že svet obdivuje jej prsia, ťažkú hlavu nerobí. „Video je z minulého leta, boli sme na dovolenke. Ale veď o nič nejde. Takto ma môžete vidieť, keď sa prezliekam na pláži alebo keď som v saune. S manželom sa na tom spoločne smejeme a robím si z neho srandu, že je expert na sociálne siete,“ reagovala pobavene.