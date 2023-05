Kóbe - Španielsky futbalista Andres Iniesta po piatich rokoch opúšťa japonský klub Vissel Kóbe. Tridsaťdeväťročný stredopoliar to oznámil so slzami v očiach na štvrtkovej tlačovej konferencii. Podľa vlastných slov chce pokračovať v aktívnej hráčskej kariére.

Iniesta prišiel do Japonska v roku 2018, pričom roky predtým strávil v materskom klube FC Barcelona a spolu so súčasným koučom Blaugranas Xavim Hernandezom tvoril ikonické duo v strede poľa, ktoré sa podpísalo pod množstvo úspechov Kataláncov. Pôsobenie vo Vissel Kóbe si užil: "Od prvého dňa som sa tu cítil vítaný. Je to veľmi emotívny deň, keď robím toto rozhodnutie po toľkých rokoch. Snažil som sa zo seba vydať to najlepšie na ihrisku aj mimo neho."

Vo svojej budúcnosti má jasno a jeho aktívna kariéra bude pokračovať. "Chcem naďalej hrať futbal. Cítim, že som ešte schopný hrať," povedal Iniesta, ktorý však ešte neprezradil nasledujúceho zamestnávateľa: "Musím úprimne povedať, že ešte neviem."

Správy v médiách bez špecifikovania naznačovali, že ďalším pôsobiskom svetového šampióna z roku 2010 by mohol byť klub na Blízkom východe. Kóbe v súčasnosti vedie ligovú tabuľku japonskej najvyššej súťaže. Iniesta však v štrnástich dueloch nenastúpil ani raz v základnej zostave a zo striedačky naskočil do ligového diania iba trikrát.