Raleigh - Americký basketbalista Devonte Graham sa pred súdom priznal k jazde pod vplyvom alkoholu. Rozohrávača San Antonia Spurs hliadka zastavila 7. júla 2022 o 2:39 ráno za jazdu rýchlosťou 63 km/h v zóne s maximálnou povolenou rýchlosťou 40 km/h.

Podľa policajnej správy Graham vykazoval známky opitosti, preto ho zadržali a previezli do väzby v okrese Wake. Tam sa podrobil dychovej skúške na alkohol a koncentráciu alkoholu v dychu mal nad limitom.

Úrad okresného prokurátora vo Wake prijal dohodu o priznaní viny a dodal, že obvinenie z prekročenia rýchlosti zrušil. Grahama čaká 27. júla vynesenie rozsudku. Informovala agentúra AP.

Dvadsaťosemročný rodák z Raleighu hral v čase zatknutia za tím New Orleans Pelicans. Počas uplynulej sezóny ho vymenili do Spurs. V 53 zápasoch za New Orleans zaznamenal v priemere 5,3 bodu a v 20 vystúpeniach za Spurs 13,0 bodu za zápas.