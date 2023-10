H-skupina Európskej konferenčnej ligy, 2. kolo:

FC Spartak Trnava - Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:0)

Góly: 88. Ofori - 70. a 81. King. ŽK: Kóša, Bernát - Batshuayi. Rozhodovali: Stegemann - Gittelmann, Günsch (všetci Nem.), 17.528 divákov.

Trnava: Takáč - Koštrna, Djurič, Kóša - Šulek (75. Ristovski), Zeljkovič, Bernát (75. Štefánik), Mikovič (87. Kompan Breznik) - Ofori, Ďuriš (87. Paur), Daniel (87. Azango)

Fenerbahce: Egribayat - Osayi-Samuel, Rodrigo Becao (63. Djiku), Aziz, Oosterwolde - Yandas (63. Szymanski), Crespo, Zajc (63. Fred) - King (84. Tadič), Batshuayi (84. Nayir), Kent

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/



Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Dnes mám napriek prehre dobrý pocit. Vtiahli sme do zápasu divákov a bolo to napínavé až do poslednej sekundy. Prvý polčas sme ustáli, v druhom sme mali sľubnú pasáž a aj šance, no dvakrát sme inkasovali. Nevzdali sme to a v závere nám chýbalo aj trochu šťastia. Chlapci tam nechali sto percent, siahli na dno síl a ukázali aj kvalitu."



Michal Ďuriš, útočník Spartaka: "Ťažko sa mi hľadajú slová, pretože sme podľa mňa dnes mohli vyťažiť viac. Neodohrali sme zlý zápas, ale keď sme sa nadýchli a mali aj nejaké pološance, tak sme inkasovali. Potom sme znížili, boli tam aj nejaké šance na 2:2, ale nevyšlo to. Je to škoda, stálo nás to veľa síl a nemáme z toho nič."



Kristián Koštrna, obranca Trnavy: "Bol to ťažký zápas. Vedeli sme, akú má Fenerbahce kvalitu. Dlho sme odolávali, v prvom polčase sme hrali v defenzíve bez chyby. V druhom dejstve sme dvakrát inkasovali, no podarilo sa nám streliť kontaktný gól a v úplnom závere sme možno mohli aj vyrovnať. Fenerbahce malo na každom poste individuality."