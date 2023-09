Šport24.sk Futbal Ostatné Hlavná atrakcia Ronaldo! Iránskí fanúšikovia zaplavili hotel Foto: MARTIN DOMOK

Teherán - Stovky futbalových fanúšikov sa v pondelok nahrnuli do teheránskeho hotela, kde sa ubytoval hviezdny Cristiano Ronaldo. Portugalský útočník pricestoval do krajiny so svojím tímom Al-Nassr, ktorý v utorok odohrá duel ázijskej Ligy majstrov s domácim Persepolisom.