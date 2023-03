BRATISLAVA – Stretnutie po dlhých mesiacoch. Otec nášho legendárneho futbalistu Marka Hamšíka vycestoval do Južnej Ameriky za milovanou dcérou Michaelou, ktorá tam žije dlhé roky s manželom Walterom Garganom. Richard Hamšík nešiel sám, ale spoločnosť mu robila jeho sympatická priateľka.

Nie je žiadnym tajomstvom, že rodičia nášho skvelého futbalistu už dlhší čas nežijú spolu. Hoci sú Richard a Renáta Hamšíkovci stále manželia, tak „iba na papieri. Napriek tomu sa vzájomne rešpektujú a podľa našich informácií sú s tým stotožnené aj ich deti. „S manželkou nežijeme už štyri roky. Nie je to žiadne tajomstvo, je to úplne normálne. Táto vlna už dávno prešla,“ ozrejmil pre Šport24.sk pred dvoma rokmi práve otec Marka Hamšíka. Ten tvorí už nejaký ten rok pár so sympatickou blondínkou.



Dokonca sa ich vzťah ani nesnažia skrývať. Hamšík senior sa s priateľkou viackrát objavil na aj verejnosti. Najnovšie sa dvojica vybrala do Uruguaja, kam prišli navštíviť jeho dcéru Michaelu. Sestra bývalého kapitána našej reprezentácie žije dlhé roky v tejto slnečnej, juhoamerickej krajine so svojim manželom Walterom a troma synmi. Richard Hamšík sa napokon pochválil fanúšikom na sociálnych sieťach nežnosťami so svojou krásnou partnerkou. VIAC SA DOZVIETE TU