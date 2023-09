BRATISLAVA – Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík (38) ukončil svoju úspešnú hráčsku kariéru koncom júna. Na dôchodku sa však rozhodne nenudí a užíva si množstvo aktivít, ktoré by v minulosti nemal čas stíhať. Veľký priestor konečne venuje aj svojej rodine, ktorej najnovšie pripravil dojemné a najmä spoločné chvíle.

Naša futbalová ikona odohrala 20. júna tohto roka svoj posledný zápas v kariére v drese slovenskej reprezentácii v kvalifikačnom zápase na EURO 2024 proti Lichtenštajnsku. Od tohto momentu začala pre Marka Hamšíka nová kapitola života. Už po pár týždňoch je evidentné, že vystúpenie z povestnej bubliny profesionálneho športovca nebude mať problém. Naopak, do normálneho života sa etabluje veľmi rýchlo.



Ak však niekto očakával, že „Hamšo“ bude na športovom dôchodku iba leňošiť, tak je na veľkom omyle. Je pravdou, že si plnými dúškami užíva svoje luxusné nehnuteľnosti za stovky tisíc eur, ktorých má hneď niekoľko. Bývalý stredopoliar má však mnoho iných aktivít. Podniká vo viacerých oblastiach. Navyše sa plnohodnotne venuje svojej akadémii, v ktorej je dokonca už trénerom a v pri A-mužstve našej reprezentácie plní pozíciu tímového manažéra.



Popritom sa plnohodnotne stíha venovať aj svojej milovanej rodine, na ktorú má konečne omnoho viac času, ako keď bol ešte aktívnym profesionálnym futbalom. Marek Hamšík najnovšie dojal svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram, na ktorej sa pochválil, ako trávi čas so svojimi deťmi a krásnou manželkou Martinou. Nebýva totiž zvykom, že sa s celým svetom podelí o dojemné chvíle so svojimi najbližšími. Viac sa dozviete TU